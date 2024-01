Camila Osorio ya está lista para el Australian Open: "Estoy muy feliz de afrontar este nuevo reto"

El primer Grand Slam del año ya está en marcha con el Australian Open. Los juegos de la 'qualy' ya finalizaron y se viene los partidos válidos por la primera ronda, instancia en la cual Colombia cuenta con la representación de Camila Osorio. La tenista de 22 años debutará este domingo y antes de este importante duelo contó cuáles son sus sensaciones.

Tal como lo hace para torneos de esta magnitud, la cucuteña compartió un video desde tierras oceánicas, en el que habló sobre cómo se siente, su rival y su estado de salud.

"Hola, ¿cómo están? estoy muy feliz y primeramente agradecida con Dios por estar de nuevo aquí en Australia, jugando el primer grand slam del año. Estoy con mucha ilusión, muy feliz de salir a jugar y con muchas ganas de afrontar este nuevo reto", fue el mensaje de entrada con la sonrisa en el rostro que siempre la caracteriza.

Lo curioso, más allá de la buena vibra para este importante torneo, Osorio sorprendió con la meta que tiene traza para este año. "Una de mis principales metas para este 2024 es entrar entre las mejores 20 del mundo y también ser consistente durante todo el año", añadió la joven tenista. Sin duda alguna una tarea que no será fácil, pero que tampoco es imposible dado el nivel que ha mostrado en varias ocasiones.

Camila Osorio en el Abierto de Australia 2023. MARTIN KEEP/AFP

Publicidad

A renglón seguido, la colombiana dio pie para referirse a su rival en su estreno en esta edición del Australian Open. "La primera ronda del torneo la voy a jugar contra Tatiana María, es una alemana con mucha experiencia. No he tenido la oportunidad de enfrentarla, pero sé que al igual que todos será una rival muy difícil y será una batalla más y voy a dar lo mejor de mí para sacarlo adelante", expresó.

Luego, Osorio no dejó pasar el suceso que vivó la semana cuando reapareció una molestia en la pierna. "Me siento bien de salud, en estos días me he sentido mejor. La semana pasada en Hobart tuve una molestia, llevaba tiempo sin competir, creo que eso influyó mucho en ese partido, pero cada día que pasa me siento mejor, esperemos llegar a punto y estar al 100% para mi partido de primera ronda", contó esperanzada.

Por último, la cucuteña cerró con un emotivo mensaje para todo el país. "Agradecerles siempre a todos, a Colombia por la energía, eso se siente por aquí cada vez que estoy compitiendo y me motiva a seguir luchando bola a bola", concluyó.