Carlos Alcaraz, autocrítico, pese a sus resultados: ¿Cuál es su gran error en Wimbledon?

El español Carlos Alcaraz afirmó que una de las grandes cosas que tiene que mejorar son las desconexiones que a veces tiene en los partidos e intentar que pasen "lo menos posible".

El murciano necesitó cuatro sets para inclinar a Ugo Humbert y clasificarse a los cuartos de final de Wimbledon por segunda vez en su carrera.

"Una cosa son las desconexiones y otra es no lucharlo. Una de las grandes cosas que tengo que mejorar son esas desconexiones, que pasen lo menos posible o que duren menos. Me ha hecho 'break' en el tercero y ha subido el nivel de una manera que no me ha dejado entrar en el set. No he visto hueco. Siempre intento luchar cada partido, cada punto", dijo Alcaraz, que perdió en tres ocasiones su servicio en ese cuarto set.

"No sabía dónde jugarle. Ha tenido un momento de esplendor increíble. Notaba que cada saque que hacía él estaba en su sitio y me restaba muy bien. Muy pocas veces después del saque he estado en posición de ataque. Eso me provoca un poco de ansia, de ver que no hago puntos con el saque".

Pese a estas desconexiones, Alcaraz manifestó que cada vez se encuentra mejor y que recuerda las sensaciones del año pasado, cuando se llevó el título.

Carlos Alcaraz, tenista español, en medio de un partido en Wimbledon 2024 AFP

"Me estoy encontrando cada vez mejor. Me acuerdo las sensaciones del año pasado, que al final aquí lo más importante es sentirte cómodo moviéndote y es cómo me siento ahora , que me estoy encontrando muy bien. Me da más confianza defenderme mejor aquí en hierba".

El murciano se jugará el pase a las semifinales el martes, el mismo día que la selección española jugará contra Francia en la Eurocopa, por lo que Alcaraz recordó la relación que mantiene con la 'Roja'.

"Álvaro Morata es un buen amigo. Esto es cada cuatro años, así que ahora es momento de apoyarlos, como cuando ellos me apoyan cuando juego torneos. Ahora es mi turno de apoyarles. Ojalá que vuelva a jugar a la misma hora (que la última vez). Con suerte podré ver un poco del partido".