Carlos Alcaraz recibió inesperado halago: "Lo más divertido fue bailar con él; fue bueno"

La tenista checa Barbora Krejcikova, campeona de la última edición de Wimbledon , bromeó con que lo más divertido de ganar ese 'grande' fue bailar con el español Carlos Alcaraz, siguiendo la tradición del torneo británico.

"Es una buena pregunta (sonríe). Lo más divertido. Diría que bailar con Carlos", dijo la checa, entre risas, a una pregunta en una rueda de prensa en el Abierto de Estados Unidos sobre "qué ha sido lo más divertido de ser campeona de Wimbledon".

"Creo que lo hicimos bastante bien. No creo que ninguno de los dos sea un muy buen bailarín. Supongo que él como español debería ser mejor que los checos. Creo que el baile estuvo bien. Lo disfruté de verdad. Me gustan las tradiciones y esta es una gran tradición de Wimbledon, así que estoy feliz de que bailamos juntos y de que disfrutamos la velada", añadió.

Alcaraz y Krejcikova, los vencedores de la última edición de Wimbledon, bailaron juntos en la Cena de los Campeones, una tradición que se repite cada año al terminar este 'Grand Slam'. Un pedazo en vídeo de ese momento se hizo viral en las redes sociales.

Número 8 del ránking de la WTA, Krejcikova debutará en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, frente a la española Marina Bassols Ribera (n.181), que se estrenará con ese partido en un 'Grand Slam'.

Alcaraz y Krejcikova bailando en la cena de campeones de Wimbledon.



Carlos Alcaraz encendió las alarmas en el US Open

A tres días de su debut en el Abierto de Estados Unidos, el tenista español Carlos Alcaraz se retiró este sábado de una sesión de entrenamiento por una torcedura de tobillo que cree que "no fue seria".

Creo que el tobillo "está bien. Paré la práctica solo por precaución. No me sentía lo suficientemente cómodo para seguir por si empeoraba ", explicó Alcaraz en una conferencia de prensa posterior en Flushing Meadows (Nueva York).

El español, ganador de este Grand Slam en 2022, se dobló el tobillo derecho cuando devolvía una pelota durante una práctica con el argentino Francisco Cerúndolo.

Carlos Alcaraz, tenista español y favorito a ganar el US Open en 2024, en medio de una rueda de prensa AFP

"Veremos como (el tobillo) reacciona a lo largo del día cuando se enfríe más, pero creo que no va a ser nada serio. Todo está bajo control", aseguró. "Mañana trataré de practicar de nuevo al cien por cien sin pensar en ello".

"No estuve preocupado en absoluto por mi participación en el US Open", recalcó. "Obviamente, estaba enfadado porque no quería dejar de entrenar, por respeto también a Cerúndolo".

Alcaraz, de 21 años, conquistó esta temporada los títulos de Roland Garros y Wimbledon, con los que su cuenta de Grand Slams ascendió hasta cuatro.