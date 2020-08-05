Noticias Caracol US Open
US Open
-
Camila Osorio sufrió otro tropiezo en su carrera: así le fue en su debut en el US Open
Después del infortunio en el WTA 1.000 de Cincinnati, la tenista colombiana, Camila Osorio, volvió a pasarla mal en una cancha, con un duro resultado en contra.
-
Carlos Alcaraz no se puso con rodeos: su advertencia a Jannik Sinner en el US Open
Después de haber sido una de las grandes decepciones en la pasada edición del Abierto de Estados Unidos, el tenista español Carlos Alcaraz llegó con otra actitud.
-
"Sinceramente, creo que no tiene sentido decir que soy la favorita a ganar el US Open"
Empezó el US Open, último Grand Slam de la temporada, y las reacciones de algunos de los candidatos al título no se hicieron esperar, quitándose cierta presión.
-
Venus Williams hace historia a sus 45 años: "Esto no me hace envejecer; es más emocionante"
Considerada como una de las mejores jugadoras en la historia del tenis, la estadounidense, Venus Williams, no para de escribir páginas doradas en su larga carrera.
-
¿Cuántos títulos de Grand Slam ganó Rafael Nadal en su carrera?
El tenista español Rafael Nadal decidió ponerle fin a su carrera, la cual estuvo colmada de varios éxitos, entre ello, los trofeos conseguidos en los Grand Slam.
-
Rafael Nadal y todos los títulos que ganó en su carrera en el tenis
Rafael Nadal anunció su retiro del tenis profesional y por eso repasamos todos los títulos que ganó. Aquí el listado de Grand Slams, Masters 1.000, torneos ATP, Copa Davis y Juegos Olímpicos.
-
Aryna Sabalenka no pudo contener su emoción: lloró, tras ganar el US Open 2024
Después de haberse coronado campeona del Grand Slam estadounidense y ya sentada en su banco, Aryna Sabalenka no aguantó las lágrimas, en un emotivo momento.
-
Las estrellas del deporte y la farándula que vieron a Aryna Sabalenka, campeona del US Open
Figuras como Stephen Curry y Lewis Hamilton y actores como John Krasinski y Maggie Gyllenhaal, entre otros, estuvieron en la final del US Open, con Aryna Sabalenka, campeona.
-
Aryna Sabalenka realizó una pirueta que dejó 'boquiabierto' a todos en el US Open 2024
En medio de la final contra Jessica Pegula, la número dos del mundo, Aryna Sabalenka, protagonizó una acción muy particular y que se hizo tendencia en redes sociales.
-
Aryna Sabalenka y el récord que le quitó a Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, en el US Open
Además del título conseguido en el Abierto de Estados Unidos, la número dos del mundo, Aryna Sabalenka, impuso un registro que sorprendió al mundo del tenis.