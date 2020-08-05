Publicidad

Noticias Caracol  / US Open

US Open

  • Camila Osorio, tenista colombiana, perdió en primera ronda del Abierto de Estados Unidos 2025
    Camila Osorio, tenista colombiana, perdió en primera ronda del Abierto de Estados Unidos 2025
    Getty Images
    Tenis

    Camila Osorio sufrió otro tropiezo en su carrera: así le fue en su debut en el US Open

    Después del infortunio en el WTA 1.000 de Cincinnati, la tenista colombiana, Camila Osorio, volvió a pasarla mal en una cancha, con un duro resultado en contra.

  • Carlos Alcaraz, tenista español, es uno de los favoritos a coronarse campeón del US Open 2025
    Carlos Alcaraz, tenista español, es uno de los favoritos a coronarse campeón del US Open 2025
    AFP
    Tenis

    Carlos Alcaraz no se puso con rodeos: su advertencia a Jannik Sinner en el US Open

    Después de haber sido una de las grandes decepciones en la pasada edición del Abierto de Estados Unidos, el tenista español Carlos Alcaraz llegó con otra actitud.

  • Imagen de referencia de una de las canchas donde se juega el US Open
    Imagen de referencia de una de las canchas donde se juega el US Open
    AFP
    Tenis

    "Sinceramente, creo que no tiene sentido decir que soy la favorita a ganar el US Open"

    Empezó el US Open, último Grand Slam de la temporada, y las reacciones de algunos de los candidatos al título no se hicieron esperar, quitándose cierta presión.

  • Venus Williams, tenista estadounidense, regresa al US Open, a sus 45 años
    Venus Williams, tenista estadounidense, regresa al US Open, a sus 45 años
    AFP
    Tenis

    Venus Williams hace historia a sus 45 años: "Esto no me hace envejecer; es más emocionante"

    Considerada como una de las mejores jugadoras en la historia del tenis, la estadounidense, Venus Williams, no para de escribir páginas doradas en su larga carrera.

  • Rafael Nadal, tenista español, tras ganar Roland Garros en 2022
    Rafael Nadal, tenista español, tras ganar Roland Garros en 2022
    AFP
    Tenis

    ¿Cuántos títulos de Grand Slam ganó Rafael Nadal en su carrera?

    El tenista español Rafael Nadal decidió ponerle fin a su carrera, la cual estuvo colmada de varios éxitos, entre ello, los trofeos conseguidos en los Grand Slam.

  • Rafael Nadal con el trofeo del ATP 250 de Melbourne
    Rafael Nadal con el trofeo del ATP 250 de Melbourne.
    Getty Images
    Tenis

    Rafael Nadal y todos los títulos que ganó en su carrera en el tenis

    Rafael Nadal anunció su retiro del tenis profesional y por eso repasamos todos los títulos que ganó. Aquí el listado de Grand Slams, Masters 1.000, torneos ATP, Copa Davis y Juegos Olímpicos.

  • Aryna Sabalenka, número dos del mundo, celebra su título en el US Open 2024
    Aryna Sabalenka, número dos del mundo, celebra su título en el US Open 2024
    AFP
    Tenis

    Aryna Sabalenka no pudo contener su emoción: lloró, tras ganar el US Open 2024

    Después de haberse coronado campeona del Grand Slam estadounidense y ya sentada en su banco, Aryna Sabalenka no aguantó las lágrimas, en un emotivo momento.

  • Aryna Sabalenka, jugadora de tenis profesional bielorrusa, celebra su victoria en el US Open 2024
    Aryna Sabalenka, jugadora de tenis profesional bielorrusa, celebra su victoria en el US Open 2024
    AFP
    Tenis

    Las estrellas del deporte y la farándula que vieron a Aryna Sabalenka, campeona del US Open

    Figuras como Stephen Curry y Lewis Hamilton y actores como John Krasinski y Maggie Gyllenhaal, entre otros, estuvieron en la final del US Open, con Aryna Sabalenka, campeona.

  • Aryna Sabalenka, jugadora de tenis profesional bielorrusa, campeona del US Open 2024
    Aryna Sabalenka, jugadora de tenis profesional bielorrusa, campeona del US Open 2024
    AFP
    Tenis

    Aryna Sabalenka realizó una pirueta que dejó 'boquiabierto' a todos en el US Open 2024

    En medio de la final contra Jessica Pegula, la número dos del mundo, Aryna Sabalenka, protagonizó una acción muy particular y que se hizo tendencia en redes sociales.

  • Aryna Sabalenka celebra su título en el US Open 2024, tras vencer a Jessica Pegula
    Aryna Sabalenka celebra su título en el US Open 2024, tras vencer a Jessica Pegula
    AFP
    Tenis

    Aryna Sabalenka y el récord que le quitó a Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, en el US Open

    Además del título conseguido en el Abierto de Estados Unidos, la número dos del mundo, Aryna Sabalenka, impuso un registro que sorprendió al mundo del tenis.

