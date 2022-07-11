Publicidad

GUAVIARE
CATATUMBO
FAMILIA QUE MURIÓ EN SAN ANDRÉS
VALERIA AFANADOR
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Abierto de Estados Unidos

Abierto de Estados Unidos

Toda la información sobre el Abierto de Estados Unidos, el cuarto y último torneo oficial de Grand Slam de tenis de la temporada: participantes, resultados, campeones y mucho más.

  • Naomi Osaka, tenista japonesa, es una de las favoritas a ganar el US Open 2025
    Naomi Osaka, tenista japonesa, es una de las favoritas a ganar el US Open 2025
    AFP
    Tenis

    Escándalo en el US Open; "es una de las peores cosas que se le pueden decir a una tenista"

    En medio del último Grand Slam de la temporada, que es el US Open, se presentó una situación que causó revuelo y la reacción de varias jugadoras del circuito.

  • Camila Osorio, tenista colombiana, perdió en primera ronda del Abierto de Estados Unidos 2025
    Camila Osorio, tenista colombiana, perdió en primera ronda del Abierto de Estados Unidos 2025
    Getty Images
    Tenis

    Camila Osorio sufrió otro tropiezo en su carrera: así le fue en su debut en el US Open

    Después del infortunio en el WTA 1.000 de Cincinnati, la tenista colombiana, Camila Osorio, volvió a pasarla mal en una cancha, con un duro resultado en contra.

  • Carlos Alcaraz, tenista español, es uno de los favoritos a coronarse campeón del US Open 2025
    Carlos Alcaraz, tenista español, es uno de los favoritos a coronarse campeón del US Open 2025
    AFP
    Tenis

    Carlos Alcaraz no se puso con rodeos: su advertencia a Jannik Sinner en el US Open

    Después de haber sido una de las grandes decepciones en la pasada edición del Abierto de Estados Unidos, el tenista español Carlos Alcaraz llegó con otra actitud.

  • Imagen de referencia de una de las canchas donde se juega el US Open
    Imagen de referencia de una de las canchas donde se juega el US Open
    AFP
    Tenis

    "Sinceramente, creo que no tiene sentido decir que soy la favorita a ganar el US Open"

    Empezó el US Open, último Grand Slam de la temporada, y las reacciones de algunos de los candidatos al título no se hicieron esperar, quitándose cierta presión.

  • Venus Williams, tenista estadounidense, regresa al US Open, a sus 45 años
    Venus Williams, tenista estadounidense, regresa al US Open, a sus 45 años
    AFP
    Tenis

    Venus Williams hace historia a sus 45 años: "Esto no me hace envejecer; es más emocionante"

    Considerada como una de las mejores jugadoras en la historia del tenis, la estadounidense, Venus Williams, no para de escribir páginas doradas en su larga carrera.

  • Aryna Sabalenka, número dos del mundo, celebra su título en el US Open 2024
    Aryna Sabalenka, número dos del mundo, celebra su título en el US Open 2024
    AFP
    Tenis

    Aryna Sabalenka no pudo contener su emoción: lloró, tras ganar el US Open 2024

    Después de haberse coronado campeona del Grand Slam estadounidense y ya sentada en su banco, Aryna Sabalenka no aguantó las lágrimas, en un emotivo momento.

  • Aryna Sabalenka, jugadora de tenis profesional bielorrusa, celebra su victoria en el US Open 2024
    Aryna Sabalenka, jugadora de tenis profesional bielorrusa, celebra su victoria en el US Open 2024
    AFP
    Tenis

    Las estrellas del deporte y la farándula que vieron a Aryna Sabalenka, campeona del US Open

    Figuras como Stephen Curry y Lewis Hamilton y actores como John Krasinski y Maggie Gyllenhaal, entre otros, estuvieron en la final del US Open, con Aryna Sabalenka, campeona.

  • Aryna Sabalenka, jugadora de tenis profesional bielorrusa, campeona del US Open 2024
    Aryna Sabalenka, jugadora de tenis profesional bielorrusa, campeona del US Open 2024
    AFP
    Tenis

    Aryna Sabalenka realizó una pirueta que dejó 'boquiabierto' a todos en el US Open 2024

    En medio de la final contra Jessica Pegula, la número dos del mundo, Aryna Sabalenka, protagonizó una acción muy particular y que se hizo tendencia en redes sociales.

  • Aryna Sabalenka, feliz por ser campeona del US Open 2024, tras vencer a Jessica Pegula
    Aryna Sabalenka, feliz por ser campeona del US Open 2024, tras vencer a Jessica Pegula
    AFP
    Tenis

    Aryna Sabalenka conquistó el tercer Grand Slam de su carrera: celebró en el US Open 2024

    En sets corridos y demostrando que es una de las mejores tenistas en cancha dura, Aryna Sabalenka se coronó campeona, tras vencer a Jessica Pegula.

  • Taylor Fritz y Jannik Sinner juegan por el título del US Open 2024
    Taylor Fritz y Jannik Sinner juegan por el título del US Open 2024
    Getty Images
    Tenis

    🔴 Jannik Sinner vs. Taylor Fritz, EN VIVO: hora y dónde ver la final del US Open, ONLINE

    Todo listo para la final del US Open, donde Jannik Sinner, quiere un nuevo Grand Slam en 2024, mientras que Taylor Fritz espera cortar una mala racha para Estados Unidos.

  • Jannik Sinner y Taylor Fritz, en el Abierto de Estados Unidos.
    Jannik Sinner y Taylor Fritz, en el Abierto de Estados Unidos.
    /AFP
    Tenis

    Taylor Fritz vs. Jannik Sinner, EN VIVO: hora y dónde ver la final del US Open 2024

    Luego de un largo camino por las canchas de Flushing Meadows, este domingo conoceremos al campeón del US Open, en el enfrentamiento entre Jannik Sinner y el local Taylor Fritz.

  • Jessica Pegula y Aryna Sabalenka, en la final del US Open.
    Jessica Pegula y Aryna Sabalenka, en la final del US Open.
    AFP
    Tenis

    Jessica Pegula vs. Aryna Sabalenka, EN VIVO: hora y dónde ver la final del US Open

    Este sábado, conoceremos a la próxima ganadora del US Open, en un enfrentamiento entre Jessica Pegula y Aryna Sabalenka. ¿Quiéne será la nueva reina de Flushing Meadows?

