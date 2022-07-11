Noticias Caracol Abierto de Estados Unidos
Abierto de Estados Unidos
Toda la información sobre el Abierto de Estados Unidos, el cuarto y último torneo oficial de Grand Slam de tenis de la temporada: participantes, resultados, campeones y mucho más.
-
Escándalo en el US Open; "es una de las peores cosas que se le pueden decir a una tenista"
En medio del último Grand Slam de la temporada, que es el US Open, se presentó una situación que causó revuelo y la reacción de varias jugadoras del circuito.
-
Camila Osorio sufrió otro tropiezo en su carrera: así le fue en su debut en el US Open
Después del infortunio en el WTA 1.000 de Cincinnati, la tenista colombiana, Camila Osorio, volvió a pasarla mal en una cancha, con un duro resultado en contra.
-
Carlos Alcaraz no se puso con rodeos: su advertencia a Jannik Sinner en el US Open
Después de haber sido una de las grandes decepciones en la pasada edición del Abierto de Estados Unidos, el tenista español Carlos Alcaraz llegó con otra actitud.
-
"Sinceramente, creo que no tiene sentido decir que soy la favorita a ganar el US Open"
Empezó el US Open, último Grand Slam de la temporada, y las reacciones de algunos de los candidatos al título no se hicieron esperar, quitándose cierta presión.
-
Venus Williams hace historia a sus 45 años: "Esto no me hace envejecer; es más emocionante"
Considerada como una de las mejores jugadoras en la historia del tenis, la estadounidense, Venus Williams, no para de escribir páginas doradas en su larga carrera.
-
Aryna Sabalenka no pudo contener su emoción: lloró, tras ganar el US Open 2024
Después de haberse coronado campeona del Grand Slam estadounidense y ya sentada en su banco, Aryna Sabalenka no aguantó las lágrimas, en un emotivo momento.
-
Las estrellas del deporte y la farándula que vieron a Aryna Sabalenka, campeona del US Open
Figuras como Stephen Curry y Lewis Hamilton y actores como John Krasinski y Maggie Gyllenhaal, entre otros, estuvieron en la final del US Open, con Aryna Sabalenka, campeona.
-
Aryna Sabalenka realizó una pirueta que dejó 'boquiabierto' a todos en el US Open 2024
En medio de la final contra Jessica Pegula, la número dos del mundo, Aryna Sabalenka, protagonizó una acción muy particular y que se hizo tendencia en redes sociales.
-
Aryna Sabalenka conquistó el tercer Grand Slam de su carrera: celebró en el US Open 2024
En sets corridos y demostrando que es una de las mejores tenistas en cancha dura, Aryna Sabalenka se coronó campeona, tras vencer a Jessica Pegula.
-
🔴 Jannik Sinner vs. Taylor Fritz, EN VIVO: hora y dónde ver la final del US Open, ONLINE
Todo listo para la final del US Open, donde Jannik Sinner, quiere un nuevo Grand Slam en 2024, mientras que Taylor Fritz espera cortar una mala racha para Estados Unidos.
-
Taylor Fritz vs. Jannik Sinner, EN VIVO: hora y dónde ver la final del US Open 2024
Luego de un largo camino por las canchas de Flushing Meadows, este domingo conoceremos al campeón del US Open, en el enfrentamiento entre Jannik Sinner y el local Taylor Fritz.
-
Jessica Pegula vs. Aryna Sabalenka, EN VIVO: hora y dónde ver la final del US Open
Este sábado, conoceremos a la próxima ganadora del US Open, en un enfrentamiento entre Jessica Pegula y Aryna Sabalenka. ¿Quiéne será la nueva reina de Flushing Meadows?