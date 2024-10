Carlos Alcaraz se animó a revelar quién es su favorito para ganar el Balón de Oro

Carlos Alcaraz, que se encuentra en París para disputar el Masters 1.000 de la capital francesa, no asistirá a la gala del Balón de Oro y aseguró que "tanto Rodri como Vinicius lo merecen".

"Parecía que iba a ganarlo Vinicius, ahora parece que será Rodri. Son dos grandes y lo merecen por el gran año que han tenido. Me llevo bien con los dos y sea quien sea el que lo gane estoy muy contento", dijo el número 2 del mundo.

Alcaraz afirmó que no asistirá a la gala que tendrá lugar esta noche en el teatro Chatelet, pero que tiene pensado seguirla por la televisión.

Carlos Alcaraz en rueda de prensa. Lintao Zhang/Getty Images

"Me habría encantado ir, pero tampoco me han invitado. Además, estoy aquí por el torneo y mañana tengo partido (contra el chileno Nicoás Jarry o el italiano Lorenzo Sonego)", señaló.

Sus palabras sobre el Six King Slam:

"Si digo que fui allí solo por diversión o para jugar y me olvidé del dinero, sería una mentira. La mayor parte del tiempo no pienso en el dinero. Solo juego por amor o por diversión. Pero tienes que ser realista. Tienes que pensar que quieres ganar dinero, y eso es todo. En Arabia fue el premio en metálico más alto de la historia, así que esa fue una buena motivación, al menos para mí".