Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic, EN VIVO HOY: hora y dónde ver la final de Wimbledon

El español Carlos Alcaraz , de 21 años, que ganó en 2023 su primer Wimbledon al derrotar en la final al serbio Novak Djokovic , de 37, buscará el domingo su segunda corona londinense contra el mismo rival, en duelo de generaciones.

Djokovic, por su parte, intentará elevar su récord de títulos de Grand Slam a 25 y al mismo tiempo igualar las ocho victorias del suizo Roger Federer en la hierba londinense.

Alcaraz, en caso de triunfo, igualará además el número de victorias en Wimbledon de su compatriota Rafael Nadal, ganador del trofeo londinense en 2008 y 2010.

La victoria significaría asimismo el cuarto título de Grand Slam para el español, que se impuso en el US Open en 2022, en Wimbledon en 2023 y en Roland Garros en 2024.

Hora y dónde ver Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic, final de Wimbledon

Día: domingo 14 de julio.

Hora: 8:00 a.m. (Colombia).

Cancha: central.

Jornada: final.

Transmisión: ESPN / Star+.

Carlos Alcaraz, tenista español, en acción de juego en las semifinales de Wimbledon 2024 AFP

Djokovic y su rodilla

Tras la derrota del año pasado en la final, el serbio espera tomarse esta vez la revancha frente a Alcaraz.

"Es merecidamente uno de los mejores jugadores de 21 años que hemos visto en este deporte. Va a ganar muchos más Grand Slam. Pero espero que sea después de este domingo", señaló Djokovic antes de la final .

Djokovic, segundo cabeza de serie del torneo, dio la sorpresa al llegar a la final de Wimbledon apenas cinco semanas después de haberse sometido a una operación de rodilla.

Pese a esa desventaja física, Alcaraz prefiere ser cauto.

"Por el tema de su rodilla, tal vez se me va a dar como favorito, pero si está en la final es porque está en un nivel alto. No me veo favorito. Ganará quien juegue mejor en el partido y quien lidie mejor en las situaciones que se presenten", señaló el sábado Alcaraz.

Noval Djokovic jugará la final de Wimbledon 2024. Clive Brunskill/Getty Images

El español ganó en cuatro sets en semifinales al ruso Daniil Medvedev, quinto favorito, quien había dejado antes en el camino al primer cabeza de serie y actual líder del ránking ATP, el italiano Jannik Sinner.

Frente a Medvedev, Alcaraz arriesgó en ocasiones, lo que le hizo cometer errores no forzados y ceder el primer set ante el ruso.

"Debería jugar más a lo seguro. A veces busco ese punto divertido, que me ayuda a relajarme y es cuando despliego mi mejor tenis. Con los años tal vez madure, pero ahora quiero seguir disfrutando de lo divertido y de los golpes complicados", dijo tras vencer a Medvedev.

En caso de victoria en Wimbledon, donde dijo tras algunos partidos tener problemas para controlar el nerviosismo, Alcaraz lograría el segundo Grand Slam este año, tras haberse impuesto en Roland Garros.

"En Roland Garros no tenía los nervios que he tenido aquí. Lo controlé mejor. Pero jugar en la central de Wimbledon genera más nervios. A veces, si son buenos, son necesarios, pero si no los sabes controlar bien, van en contra", indicó.