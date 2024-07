Carlos Alcaraz y la broma por la que fue abucheado en Wimbledon: no les gustó lo que dijo

El español Carlos Alcaraz aseguró que puede ser "un domingo perfecto" si él gana Wimbledon y la selección española la Eurocopa de fútbol, cuya final disputará contra Inglaterra.

El español, que fue abucheado de forma sarcástica al mencionar a España en su entrevista pos-partido, habló sobre el domingo, con su final primero y la de la selección después.

"El domingo va a ser un día divertido para los españoles, pero tengo que pensar en mi trabajo. Me concentraré en mi partido y ya veremos qué pasa. Sería un domingo perfecto", dijo el murciano sobre la posibilidad de que ambos ganen sus finales.

"Me encantaría formar parte de un domingo histórico para el deporte español. Está tan cerca, pero tan lejos, que no me atrevo a decir más que eso, que quiero que mi nombre esté en un día tan histórico. Espero que al aficionado no le maten los nervios, que disfrute y que celebre todo lo que pueda".

Alcaraz: “El domingo va a ser un buen día también para los españoles”.



*abucheos*



Alcaraz: “No dije que España iba a ganar. Sólo digo que será un día muy divertido”. pic.twitter.com/NKQRUAmSzh — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) July 12, 2024

Sobre su estilo de juego, con el cual busca muchas veces hacer puntos divertidos en lugar de efectivos, Carlos Alcaraz comentó que es algo que quizás cambie con los años, pero que por ahora le "hace sonreír hacer desastres".

"Muchas veces debería jugar al tiro efectivo o a lo seguro, a lo que requiere el partido, pero a veces ese punto divertido, ese 'hot shot' me ayuda a relajarme, a disfrutar el momento del partido, de estar en ese momento, y gracias a ello es cuando despliego mi mejor tenis. Conforme pasen los años igual maduro y eso cambia, pero por ahora vamos a disfrutar de lo que nos gusta, divertirnos, buscar los golpes complicados y hacer disfrutar a la gente. A veces tengo que ir a por el tiro efectivo en lugar de otras opciones, pero a veces lo hago porque estoy nervioso y es una de las cosas que me relaja. Porque me hace sonreír hacer un desastre".

Carlos Alcaraz, tenista español, celebra su victoria y clasificación a la final de Wimbledon 2024

Con miras a la final, que podría ser contra Novak Djokovic, Alcaraz dijo que el serbio "sabe mucho mejor lo que es jugar una final de Wimbledon y de Grand Slam.

"Está más preparado que yo, pero creo en mí mismo, creo en el nivel que estoy jugando y creo que voy a ganar. Hasta el domingo son días que voy a tener nervios, es lógico, pero también sé qué es lo que es estar en esta posición. Sé cómo tengo que lidiar con todo lo que va a pasar"

"Con el tema de la rodilla, quizás me vean más favorito, pero si está en la final es porque está a un nivel muy alto y no me considero favorito. En una final no veo favoritos, si no simplemente vamos a ver quién jugar mejor ese partido".