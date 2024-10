Frances Tiafoe 'bajó la cabeza': "Yo no soy así y no es como quiero tratar a la gente"

El estadounidense Frances Tiafoe pidió disculpas por gritarle "¡Que te jodan!" al árbitro tras su derrota en dieciseisavos de final del Masters 1.000 de Shanghái , y dijo sentirse "extremadamente decepcionado" por haber dejado que la "frustración" le "dominase".

"Pido disculpas de verdad por la forma en la que actué. Yo no soy así y no es así como quiero tratar a la gente. Dejé que la frustración me dominase en el fragor del momento y estoy extremadamente decepcionado con cómo llevé la situación", indicó el tenista en su cuenta de Instagram.

"No es un comportamiento aceptable, y quiero disculparme con el juez de silla, el torneo y los aficionados. Mejoraré por todos vosotros", agregó.

Tras estrechar la mano de su contrincante, el ruso Roman Safiullin, Tiafoe se dirigió al árbitro ecuatoriano Jimmy Pinoargote y le gritó 'Fuck you, seriously!' ("¡Que te jodan, de verdad!", en inglés) hasta en dos ocasiones, negándose además a saludarle.

Publicidad

Según la prensa especializada, el motivo final del enfado de Tiafoe vino por las advertencias del juez por pérdidas de tiempo, que se saldaron con la anulación de un primer saque en el 'tie break', con el marcador en 5-5.

"¡Tres putas horas y me haces esto! ¿Por qué? ¡Me has jodido el partido!", le espetó.

Frances Tiafoe, tenista estadounidense, celebra una de sus victorias en el US Open 2024 AFP

Publicidad

Si bien la ATP todavía no se ha pronunciado al respecto, las normativas del circuito fijan una multa de hasta 60.000 dólares por agresiones verbales en los torneos de categoría Másters 1.000.

Además, la sanción podría ser todavía mayor si la situación se eleva al comité de multas de la ATP, que puede llevar a cabo investigaciones en casos "flagrantes" o "especialmente atroces".

La derrota de Tiafoe, que se produjo, como él mismo recordó, pasadas las tres horas de juego, fue una de las sorpresas de la jornada del martes, ya que su puesto en el 'ranking' ATP es el 17, por el 61º de su rival.

El marcador final fue de 5-7, 7-5, 7-6 (5), dando acceso a Safiullin a los octavos de final del torneo , donde se enfrentará hoy nada menos que al número 4 mundial en la actualidad, el serbio Novak Djokovic, jugador que más veces (4) ha ganado este campeonato.