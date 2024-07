Ganadora de Grand Slam es fiel admiradora de Carlos Alcaraz: lo elogió en Wimbledon

Emma Raducanu es fan de Carlos Alcaraz . La británica, que jugará este sábado sus primeros octavos de final en Wimbledon en tres años, no se perdió el partido entre Carlos Alcaraz y Frances Tiafoe antes de salir a la pista contra Maria Sakkari. Una especie de estímulo para tratar de replicar los golpes del español.

Cuando tras batir a la griega fue preguntada en rueda de prensa sobre si ha visto vídeos de su victoria en el Abierto de Estados Unidos en 2021, cuando ganó el torneo sin ceder un solo set y llegando desde la fase previa, la británica mencionó a Alcaraz.

"Hace mucho de eso", respondió sobre los vídeos de Nueva York. "No he echado la vista tan atrás, solo me concentro en lo que tengo por delante, en mi siguiente rival. Es lo mejor. Estar en el presente es lo que me ha hecho llegar tan lejos, pero he estado siguiendo el Carlos-Tiafoe. Ha sido un tenis increíble, muy divertido de ver", dijo Raducanu, que no escondió su interés por el español.

"He seguido los dos últimos partidos de Carlos y es algo muy bueno que ver antes de un partido", dijo.

Emma Raducanu, tenista británica. Julian Finney/Getty Images

El por qué de esta predilección lo explica también la propia Raducanu. "En cierto momentos, tratas de emular determinados tiros", añadió la británica.

Raducanu y Alcaraz son dos de las grandes atracciones del torneo y de los mayores favoritos del público, que por primera vez puede disfrutar de ambos en la segunda semana del torneo.

"Ha habido momentos en los que me he dado cuenta de que estaba sonriendo o riéndome porque simplemente disfrutaba de competir. Disfruto de la batalla y también apreciaba el buen tenis de mi oponente. Trabajas todos los días y nunca sabes cuándo va a pagar todo esto, cuando vas a recoger los frutos. Estoy muy contenta de todo lo que he trabajado y de haberlo podido demostrar esta semana", apuntó.

Además de su duelo de octavos ante la sorprendente Lulu Sun, Raducanu se ha apuntado también al dobles mixto junto a su compatriota y leyenda de este deporte Andy Murray.

El escocés recibió un sentido homenaje este jueves en la pista central tras caer junto a su hermano Jamie en el torneo de dobles, pero jugará también el mixto junto a Raducanu. Esta es una disciplina que gusta a Murray, que ya ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 junto a Laura Robson, de por entonces 18 años, y que en Wimbledon jugó un año junto a Serena Williams.

La pareja jugará este sábado en la pista 1. "Seguiré sus directrices. Voy a tener que aprender rápido en dobles, pero me lo pasaré bien, seguro. Disfrutaré la oportunidad porque es un honor", afirmó Raducanu.

Esta pareja no podrá repetirse en los Juegos Olímpicos de París ya que Raducanu rechazó una invitación de la ITF, por su condición de campeona olímpica, para disputar el torneo.