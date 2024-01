Hora y dónde ver EN VIVO: Jannik Sinner vs Daniil Medvedev, por la final del Abierto de Australia:

La final del Abierto de Australia, que se celebrará este domingo (09:30 horas), enfrentará a los dos tenistas que más victorias han registrado dese el arranque de 2023: el italiano Jannik Sinner (4) y el ruso Daniil Medvedev (3).

El moscovita lidera esta clasificación con un total de 72 victorias y 18 derrotas, seguido por el italiano, con 70 triunfos y 15 tropiezos.

También están en lo más alto de la tabla con el mayor número de victorias sobre pista dura desde el inicio de 2023: Medvedev cuenta con un récord de 55-12 y Sinner con un 51-9.

Jannik Sinner durante el Abierto de Australia 2024. Getty Images

Son los únicos tenistas que no conocen la derrota en este 2024, después de que decidieran junto a sus equipos no disputar ninguna competición previa al ´major´oceánico, para prepararse mejor físicamente y mentalmente para esta nueva temporada.

La final del Abierto de Australia aporta la frescura y el cambio que el circuito ATP lleva pidiendo a gritos en los últimos cinco años, una renovación necesaria impedida por los inmortales Novak Djokovic y Rafael Nadal.

Esta tendencia se evidencia en el hecho de que será la primera final desde 2005 sin Roger Federer, Nadal o Djokovic.

El cara a cara es favorable para el ruso por 6-3, aunque el joven transalpino de 22 años se apuntó los últimos tres choques.

Medvedev buscará este domingo la que sería su segunda corona ´slam´, en la que será su tercera final a orillas del Yarra.

“Espero que a la tercera vaya la vencida", comentó entre risas sobre la pista después de su remontada ante el alemán Alexander Zverev (6).

El tercer cabeza de serie cayó en las finales de 2021 y 2022, contra el serbio Novak Djokovic (1) y el español Rafael Nadal, respectivamente.

También tropezó en la que fue su primera final de Grand Slam, en el Abierto de Estados Unidos en 2019, también contra el español, pero fue capaz de resarcirse con el título conseguido en Flushing Meadows en 2021, tras imponerse en la final a Djokovic.

En su camino hacia la final, el ruso tuvo que superar al francés Terence Atmane, el finlandés Emil Ruusuovori, el canadiense Felix Auger-Aliassime (27), el portugués Nuno Borges, el canadiense Hubert Hurkacz (9) y el alemán Alexander Zverev (6).

El ruso llegará más justo de físico que su rival, después de invertir más de 20 horas en pista en sus primeros seis partidos, además de tener que remontar en dos ocasiones un 2-0 en sets.

Por su parte, Sinner, que necesitó menos de 15 horas para deshacerse de sus seis rivales desde el arranque de la competición, llega al choque tras superar con contundencia al campeón de diez ediciones Novak Djokovic (1).

“Significa mucho ganarle, pero el torneo no se ha acabado”, dijo un Sinner que disputará por primera vez en su joven carrera una final ´slam´.

El italiano, entrenado por Simone Vagnozzi y Darren Cahill, ha conseguido solventar uno de los grandes problemas que acusó en los últimos años: dar la talla en grandes escenarios contra los mejores jugadores.

Sinner superó a Djokovic en tres de los últimos cuatro encuentros, a Medvedev en los últimos tres choques y a Alcaraz en los últimos dos.

El italiano de aspecto alemán, por su origen tirolés, se convirtió en el primer italiano entre hombres y mujeres en alcanzar la final a orillas del río Yarra.

Llegó a su cita contra Djokovic sin haber perdido un sólo set y le superó sin conceder ningún punto de rotura.

La cuestión será si su relampagueante tenis, agresivo por ambos lados, será capaz de asediar el inteligente plan de Medvedev, uno de los tenistas con mejor capacidad para defenderse y contraatacar.

En el caso de que Medvedev levante el título, el ruso superará a Alcaraz en la segunda posición mundial, pero si Sinner consigue la corona, el top-5 permanecerá igual.

Daniil Medvedev en su partido de semifinal contra Alexander Zverev. Andy Cheung/Getty Images

