Jannik Sinner y su dopaje es tema en el US Open: Frances Tiafoe y Taylor Fritz opinaron

La polémica sobre Jannik Sinner recorre estos días los pasillos en Flushing Meadows y otros dos tenistas de la ATP como los estadounidenses Frances Tiafoe y Taylor Fritz, que también se pusieron ante los micrófonos de la sala central de prensa este viernes, recibieron preguntas sobre este tema.

"Obviamente, es un jugador increíble y los órganos de gobierno tomaron una decisión", indicó Tiafoe, número 20 del mundo y que el pasado lunes perdió precisamente ante Sinner la final del Masters 1.000 de Cincinnati.

"Está autorizado para jugar. Eso es prácticamente lo que tengo que decir. Toda la suerte para él en el torneo. Yo simplemente estoy emocionado de hacer lo mío en el Abierto de Estados Unidos", añadió.

Por su parte, Fritz, que ocupa la posición 12 del ránking, mostró su confianza en que "el proceso de investigación se hizo de forma apropiada" y en que Jannik Sinner no hizo nada a sabiendas, pero también lamentó que otros tenistas fueran sancionados por motivos difíciles de entender.

Jannik Sinner, tenista italiano y número uno del mundo, en conferencia de prensa en el US Open 2024 AFP

"Creo que mucha gente es suspendida por razones desafortunadas. Supongo que en esta decisión hallaron que es diferente y que no hay suspensión y confío en que él no era culpable y en que no hizo nada a propósito", argumentó.

"Simplemente, pienso que se debería ser consistente de modo generalizado con las suspensiones y sobre quién recibe una suspensión y quién no", cerró.

El sábado continuará el debate en el Abierto de Estados Unidos, ya que será el día en el que hablen ante los medios los dos tenistas -con permiso de Jannik Sinner- más potentes del momento: el español Carlos Alcaraz (n.3) y el serbio y vigente campeón del torneo Novak Djokovic (n.2).