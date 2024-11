"La despedida de Rafael Nadal fue desaliñada": la razón para poner el grito en el cielo

El mundo del tenis está pasando por días difíciles y todo por el retiro de Rafael Nadal , uno de los más ganadores de la historia y quien libró duras batallas con Roger Federer y Novak Djokovic. El balear perdió su partido de Copa Davis contra Países Bajos y luego de la derrota en la serie tuvo su despedida, la cual ha sido muy criticada.

En el Palacio de los Deportes de Málaga, Nadal dijo unas palabras, proyectaron un video y fue ovacionado por los aficionados. Para alguien muy cercano a 'Rafa', el tenista se merecía algo mejor.

Se trata de Carlos Moya, quien habló sobre el suceso en el portal 'Onda Cero'. "La sensación que nos queda a todos es un poco desaliñada y cutre. Es verdad que es un martes por la noche pero esto es deporte y con meses de antelación se sabía que si España perdía se retiraba Rafa. Nadal está muy por encima de todo esto", dijo de manera sincera.

Rafael Nadal, tenista español, celebra un punto ganado, en partido de los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP

Feliciano López: "Nadal tuvo la despedida que quería"

Lo que sí notó Feliciano en su partido ante Botic Van de Zandschulp, es que “Rafa estaba muy emocionado y no sé si tantas emociones previas en la presentación las pudo canalizar bien”, e insistió en que vio entrenar a Nadal en los días previos a la eliminatoria ante Países Bajos, y “estaba jugando muy bien” dentro de que ha competido poco y que tiene 38 años. “En la balanza creo que ayer por el motivo que sea, no pudo competir como a él le gusta”, añadió.

Para López, todos los deportistas al retirarse “llevan un tiempo preparándose" para que cuando llega ese momento tenerlo “asumido”, aunque pierdan porque, apuntó, “salvo Pete Sampras que se retiró con victoria, todos se retiran con derrota”.

En el caso de Nadal la derrota fue “más triste porque afectaba a otra gente”, en referencia al equipo español, que terminó perdiendo la eliminatoria, y él posiblemente estaba “más afectado porque supuso también la eliminación de España”.

López no se quedó atrás y habló sobre el acto de despedida del balear. “Rafa tuvo la despedida que él quería, sencilla. Estuvo dedicando unas palabras que él consideraba a quienes tenía que agradecer. Pero fue como estaba planeado, como él quiso. Es una persona a la que no le gustan los grandes shows. Él pensaba ser el protagonista y dedicar unas palabras. Alrededor de la pista no había nadie más que él”.