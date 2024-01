Naomi Osaka y un desgarrador relato, previo a su regreso a las canchas, en el WTA de Brisbane

Fue número uno del mundo, ganó dos Australian Open, misma cantidad de US Open, y alcanzó la tercer ronda tanto en el Rolando Garros como en Wimbledon, ella es Naomi Osaka. Por eso, se perfilaba como una de las jugadores para marcar una época en el tenis. Sin embargo, se alejó de las canchas por un largo tiempo, debido a diversas razones y habló de ello.

En total fueron 15 meses, lejos de la acción, donde el principal motivo fue que el hecho de dar a luz a su primera hija, Shai, fruto de la unión con el rapero estadounidense Cordae. Eso sí, no fue fácil y los temas de salud mental también influyeron en lo acontecido. Al respecto, se pronunció en una rueda de prensa previa a su vuelta a los campos y contó de todo.

"Justo después de Tokio durante un mes, tal vez estuve pensando en retirarme de manera definitiva porque mi alegría por el deporte se había ido. Sentí que no era justo con la gente que miraba ni para mí. Pero luego reflexioné. He jugado tenis desde que tenía tres años y hay muchas cosas más que quiero hacer", expresó la jugadora de 26 años, sorprendiendo.

Pero eso no fue todo. Además, explicó por qué decidió continuar y no colgar la raqueta. "Especialmente con Shai, quiero que ella vea a alguien que tiene grandes metas y sueños. Creo que es muy importante tener buenos modelos a seguir" , agregó la cuatro veces campeona de Grand Slam, quien no juega desde setiembre del 2022, pero esa espera terminará.

Naomi Osaka, tenista japonesa de 26 años, en un entrenamiento previo al WTA de Brisbane 2024 AFP

Recordemos que dirá presente en el WTA de Brisbane, donde hará su debut, en primera ronda, contra la alemana Tamara Korpatsch. "Después de dar a luz, entendí lo físico y el trabajo que se necesita para llegar. Tengo mucha curiosidad por ver qué pasa en mis siguientes partidos. Dar a luz fue una de las cosas más dolorosas por las que he pasado", sentenció.

Eso sí, antes de culminar sus respuestas, Naomi Osaka fue clara al decir que "creo que estoy aceptando el hecho de que es mi primer torneo en mucho tiempo. Solo intento divertirme y hacerlo bien al mismo tiempo". El encuentro inicial será a las 8:00 de la noche (Hora de Colombia), aproximadamente. Habrá que aguardar por lo que suceda con los juegos previos.