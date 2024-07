Novak Djokovic encendió las alarmas en Wimbledon: habló de su lesión de rodilla

El serbio Novak Djokovic negó que sienta dolor en la rodilla derecha, pero que "sufre con el movimiento".

El siete veces campeón en Wimbledon, que se clasificó este jueves a tercera ronda, explicó que aún no se encuentra al 100 % en cuando movilidad, pero que es algo que debería llegar de forma natural con los partidos.

"Creo que (la rodilla) tiene un impacto en mi movimiento en cuanto a la velocidad. No está aún donde me gustaría estar y llego tarde a algunas bolas a las que normalmente llego bien. Eso creo que llega con partidos. Cuanto más esté en el torneo, más posibilidades tendré de que mi movimiento mejore", dijo Djokovic en rueda de prensa tras dejarse un set ante el invitado local Jacob Fearnley.

"En las primeras rondas es cuando aún me siento un poco oxidado en el movimiento. Pero no me preocupa volverme a lesionar. No tengo tiempo ni energía para ello, no merece la pena".

Publicidad

"No he tenido ningún dolor", añadió el de Belgrado. "En el primer partido tuve un par de situaciones, esta vez ninguna. Mi rodilla ha respondido muy bien también en los días libres. No he tenido inflamación ni nada, así que eso es genial", apuntó Djokovic, quien se operó del menisco de la rodilla derecha en París hace prácticamente un mes.

Novak Djokovic, tenista serbio, en acción de juego en Wimbledon AFP

Preocupación en Wimbledon por las fuertes lluvias

La lluvia volvió a retrasar el inicio de la jornada en Wimbledon, sin perspectivas de que pueda comenzar el juego en las pistas exteriores, y con amenaza de que la situación se reproduzca en los días siguientes.

Publicidad

Una intensa lluvia cayó esta mañana en la capital británica e impidió el inicio de la acción a la hora estipulada. El parte meteorológico de la cadena británica BBC prevé porcentajes de lluvias superiores al 70% en la tarde y entre el 70% y el 90% en horas de la noche. Recordemos que las 9:00 P.M. es la hora límite para poder jugar en las pistas exteriores.

La pista central y la pista 1 son ajenas a estos problemas al disponer de techo, por lo que no peligró la hora de inicio del partido de Carlos Alcaraz frente a Frances Tiafoe. Cada una de estas pistas tiene tres partidos programados, pero podría ampliarse a uno adicional en caso de que la rapidez de los mismos lo permita.

De cara a los próximos días, la BBC augura probabilidades de lluvia el sábado entre el 20% y el 70% a lo largo del día, y lluvias moderadas del lunes hasta el viernes.