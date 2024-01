Novak Djokovic 'prende la mecha': "Soy el mejor, aunque me consideren arrogante"

La temporada 2024 de la ATP está en marcha y el tenista serbio Novak Djokovic se encuentra en tierras australianas por estos días disputando la United Cup.

Y en medio de su participación en este evento deportivo, 'Nole' ha tenido oportunidad para dejar algunas declaraciones que llaman la atención de sus seguidores y otros amantes del tenis.

Incluso, unas de las más reciente palabras de Djokovic volvieron a 'prender la mecha' del debate sobre el mejor jugador de la historia del tenis.

"Yo tengo tres respuestas diferentes para este tema. La primera, soy el mejor porque hay personas que me consideran arrogante y que no respeto a los demás jugadores", empezó diciendo en diálogo con el medio francés 'L'Équipe'.

Posteriormente, añadió: "La segunda respuesta sería que no me considero el mejor de la historia porque soy alguien muy humilde, lo cual es posible".

Y para completar agregó: "La última respuesta es que estoy orgulloso de la persona que soy, también me siento orgulloso de lo que he conseguido y respeto las demás opiniones que se tengan sobre el tema. Dejo el debate del mejor tenista de la historia para otras personas. Esa es la respuesta que más me gusta".

Novak Djokovic durante la United Cup 2024. Getty Images

¿Cuál fue el torneo más reciente que ganó Novak Djokovic?

El torneo más reciente que ganó este tenista serbio de 36 años fue el de las Nitto ATP Finals, que se realizó a finales del 2023 en tierras italianas.

Por aquel entonces, Djokovic venció al local Jannik Sinner en una final que dominó con parciales de 6-3 y 6-3.

Pero eso no fue todo, ya que el año pasado 'Nole' también se destacó por ganar otros seis torneos, entre los que resaltaron el Abierto de Australia, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos.

Estos y otros resultados también le permitieron finalizar el 2023 en el primer puesto del ranking mundial de la ATP con un total de 11.245 puntos.

