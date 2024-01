Qinwen Zheng, la tenista china que sorprende en el Abierto de Australia: pasó a la final

La china Qinwen Zheng , entrenada por el español Pere Riba, despertó del sueño a la ucraniana clasificada desde la fase previa, Dayana Yastremska, en las semifinales del Abierto de Australia (6-4 y 6-4) para lograr su primera final en una competición 'grand slam'.

Zheng, que se convirtió en la segunda tenista china después de Li Na en alcanzar la final en Melbourne Park, se verá las caras en la gran final con la bielorrusa Aryna Sabalenka (n.2), en lo que será su primer choque desde que arrancó la competición contra una jugadora situada en el top-50.

La asiática se instauró en la parte alta de la clasificación WTA después de lograr unos meritorios cuartos de final en el anterior Abierto de Estados Unidos, donde cayó frente a la que será su rival en la final del sábado, la bielorrusa Sabalenka.

"Fue increíble. Estoy muy emocionada con mi actuación y por estar en la final. Es muy difícil explicar lo que estoy sintiendo", dijo tras cerrar el partido en una hora y 42 minutos.

"Hemos estado trabajando muy duro. Muchas gracias a mi equipo, no podría haberlo hecho sin vosotros", dijo con una sonrisa de oreja a oreja dirigida a su equipo, encabezado por el catalán Pere Riba.

Zheng contó con el apoyo de centenares de aficionados chinos que decidieron presenciar el encuentro, ante la posibilidad de la joven de 21 años de repetir la hazaña que su compatriota Li Na logró en 2014, al levantar el título en Melbourne Park.

La comunidad china en Melbourne representa el 8.3% de la población total, incluyendo a personas australianas de origen chino, y los negocios de este país predominan en el centro de la ciudad, donde la población asiática se conforma como la mayoría.

Respecto al partido, Zheng volvió a mostrar una inalterable concentración, que ni siquiera se interrumpió con la larga asistencia médica que recibió su rival Yastremska, como consecuencia de unas molestias en la zona abdominal.

Zheng acabó el primer parcial (6-4) con peores números que la ucraniana pero estuvo más a acertada a la hora de defender los puntos de rotura que concedió, al acabar con un meritorio cinco de seis en pelotas de 'break' salvadas.

La china acabó la primera manga con ocho ganadores y quince errores no forzados, mientras que la ucraniana acumuló once 'winners' y doce no forzados.

La igualdad también fue protagonista de un segundo parcial en el que la china se apuntó una rotura en la recta final para establecer un 5-3 a su favor, que desembocaría en el 6-4 definitivo.

Zheng, que es la tenista con más saques directos del torneo, acabó el choque con un 75% de puntos con primeros, 14 golpes ganadores y 19 errores no forzados.