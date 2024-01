Rafael Nadal se alista para su segundo vals de la temporada 2024 en la ATP

Tras un primer contacto con la pista del Pat Rafter Arena , el tenista español Rafael Nadal volverá al ruedo para debutar en el torneo de sencillos del ATP 250 de Brisbane.

Y ante la presencia de más de 5.000 aficionados, Nadal tendrá el primer roce de alto vuelo en su regreso al circuito masculino internacional.

Eso sí, no será nada fácil pues deberá enfrentar al austriaco Dominic Thiem, quien viene de la 'qualy' y que ya conoce lo que es enfrentar al múltiple campeón de Grand Slams.

De hecho, Thiem, quien viene de menos a más en el torneo de Brisbane, ganó seis de los 15 enfrentamientos que ha tenido con Nadal.

Publicidad

El más reciente de estos fue en 2020, cuando se cruzaron en las Nitto ATP Finals, y el jugador austriaco salió avante con parciales de 7-6 y 7-6.

Entretanto, la victoria más reciente de 'Rafa' contra Thiem fue en la final de la edición de 2019 de Roland Garros, que ganó el ibérico con parciales de 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1.

Dominic Thiem y Rafael Nadal durante la final de Roland Garros 2019. Getty Images

Publicidad

Nadal y Thiem unidos por las lesiones

El duelo entre Nadal y Thiem por la primera ronda del ATP 250 de Brisbane no podía ser más atractivo y ambos jugadores tratarán de volver a tener protagonismo después de superar algunos problemas físicos.

Por un lado, Thiem viene de recuperarse de una lesión de muñeca que lo relegó en los últimos años del circuito de la ATP mientras que Nadal recién mejoró de una grave lesión de cadera que estuvo a punto de retirarlo de la actividad competitiva.

"Es obvio que hay un alto porcentaje de que sea la última vea que juegue en Australia. Pero sí estoy aquí el año que viene, no me digan: 'dijiste que la pasada sería tu última temporada, porque no lo dije'", comentó Nadal en una rueda de prensa que dio en el Queensland Centre Tennis en los últimos días.

Rafael Nadal durante conferencia de prensa en el ATP 250 de Brisbane. Getty Images

Publicidad

Más allá de esto, lo cierto es que Nadal ahora deberá encomendarse a las deidades para que respeten su estado físico y así pueda comenzar con el 'pie derecho' una temporada que podría ser su última como tenista profesional.