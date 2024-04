Rafael Nadal, tras volver a las canchas: "Es un buen comienzo, competí con lo que tengo físicamente"

El español Rafael Nadal, que regresó a la competición con una victoria plácida (6-2 y 6-3) ante el joven italiano Flavio Cobolli en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, consideró que tuvo "un buen comienzo" en el abierto de la capital catalana, un torneo que ha ganado hasta en doce ocasiones.

"Al final, después de meses, cuando vuelves no se quitan las dudas en un día, sobre todo a nivel físico. A nivel tenístico, soy consciente de lo que hay, necesitas días en el circuito", comentó Nadal a la conclusión del partido, recordando que hacía tres meses y medio que no disputaba un partido oficial.

En cualquier caso, el balear destacó que fue "una buena primera ronda" ante Cobolli, 62 del ranking mundial: "Él ha cometido errores y yo he jugado el partido que tenía que jugar. Un partido lógico, sin hacer errores de bulto y jugando a lo que puedo jugar".

En las últimas semanas, Nadal no ha podido ejecutar al cien por cien su servicio por un problema abdominal, y no quiso tomar riesgos con su saque, consciente de que el torneo pude ser largo si va superando rondas.

"Llevo unos meses sin poder sacar, he sacado poco. Es mi primer partido y no voy a ponerme a sacar como un loco. Lo hice con la precaución que mi cuerpo ahora demanda. Es parte de la lógica del momento, de aceptarlo y competir con lo que hay", explicó al respecto.

Rafael Nadal celebrando su triunfo sobre Flavio Cobolli, en el ATP 500 de Barcelona. Pedro Salado/Getty Images

Este miércoles, Nadal conocerá con mayor exactitud cuál es el nivel que es capaz de ofrecer esta semana, después de retirarse por lesión tras caer en la tercera ronda de Brisbane ante el australiano Jordan Thompson en enero pasado.

Y es que se medirá al cuarto cabeza de serie del torneo, el australiano Alex de Miñaur, undécima raqueta mundial y con el que tiene un balance favorable de 3 victorias y 1 derrota.

A sus 37 años, no sabe desconoce como responderá su cuerpo. "Es como una selva, que no sabes qué puedes encontrarte. El duelo contra De Miñaur tendrá un ritmo que no sé si seré capaz de seguir, pero vamos a intentarlo", finalizó.