Rafael Nadal vs. Darwin Blanch: hora y dónde ver EN VIVO, el partido del Masters 1.000 de Madrid

El debut de Rafael Nadal en la presente edición del Mutua Madrid Open, ante el estadounidense Darwin Blanch será este jueves, no antes de las 10:00 a.m. (hora Colombia), tal y como indica el orden de juego oficial del torneo.

Nadal volverá a disputar el Masters 1000 de Madrid que no jugó el pasado año a causa de una lesión. Fue la del 2023, junto la primera edición, la del 2002, las únicas en las que el ganador de veintidós Grand Slam no ha participado.

Rafael Nadal, pentacampeón en Madrid, se enfrentará al joven Blanch, de 16 años y sin experiencia en el circuito ATP. El joven estadounidense solo cuenta con un partido en el tour, fue en el pasado Masters 1000 de Miami, eliminado en primera ronda por el checo Tomas Machac.

El Masters 1000 de Madrid es la tercera competición que juega en este 2024 el balear que disputó el torneo de Brisbane, a principio de temporada, y el Conde de Gogó, la pasada semana. Nadal ha anunciado que esta será la última vez que juegue el Mutua Madrid Open.

Hora y dónde ver EN VIVO, Rafael Nadal vs. Darwin Blanch, por el Masters 1.000 de Madrid:

Fecha: jueves 25 de abril

Hora: 10:00 a.m. (hora Colombia)

Estadio: Manolo Santana

Transmisión: Star Plus

Rafael Nadal en la edición 2024 del ATP 500 de Barcelona. Getty Images

¿Qué dijo Rafael Nadal antes de debutar en el Masters 1.000 de Madrid?

En la rueda de prensa previa al inicio del torneo y de su debut en la presente edición, el ganador de veintidós Grand Slam reconoció que no siente buenas sensaciones aún y que si tuviera que jugar ahora mismo Roland Garros, no lo jugaría.

"No creo que esté preparado para dar el cien por cien. Pero para mí es importante poder jugar aquí por última vez y disfrutar de esta pista en la que he vivido momentos muy bonitos", dijo Nadal, que añadió que esta edición de 2024 será su última presencia en el torneo de Madrid.

"Jugar aquí en Madrid siempre es especial. La semana ha tenido momentos buenos y otros no tan buenos. No creo que esté preparado para jugar al cien por cien, pero estoy preparado para salir a la pista. Para mí, es importante poder jugar aquí por última vez y disfrutar de esta pista en la que he vivido momentos muy bonitos", explicó el tenista español.

"No sé qué es lo idóneo, es difícil decirlo. Sería seguramente salir a jugar, no tener mucha limitación. Si pudiera jugar con poca limitación sería bueno, aunque perdiera. No saldría a jugar el jueves, pero es Madrid. Juego por motivos personales", insistió Nadal, notablemente contrariado en su aparición pública.

"Esto no quiere decir que renuncie a nada las próximas semanas, no sé lo que va a pasar. Sin tratar de confundir a nadie no sé lo que va a pasar en las siguientes tres semanas, voy a hacer las cosas que tenga que hacer para poder jugar en París. Y si se puede, se puede y si no se puede, no pasa nada. No se acaba el mundo ahí. Jugaré en París si me siento lo suficientemente capacitado para competir. Pero si hoy fuera París, no saldría a la pista", advirtió el balear.

"Jugaré si estoy lo suficientemente capacitado para competir. No se acaba el mundo con Roland Garros. No quiere decir que todo acabe allí. Hay después unos Juegos Olímpicos que me hacen ilusión, en distintas especialidades que me ilusionan", destacó Nadal.