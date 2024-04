"Roger Federer es el jugador más duro que enfrenté, quería desaparecer"

El búlgaro Grigor Dimitrov, que perdió este domingo la final del Masters 1.000 de Miami contra el italiano Jannik Sinner, destacó los méritos de su rival, aunque reconoció que hasta este momento el jugador que más le hizo sufrir ha sido el suizo Roger Federer.

"Para mí el jugador más duro de enfrentar en su mejor momento absoluto fue Roger (Federer). También muy divertido, en realidad. Me acuerdo de unas veces en Wimbledon, una vez quería desaparecer (ríe)", aseguró Dimitrov, quien perdió por 6-3 y 6-1 contra Sinner, en la rueda de prensa posterior a la final.

"Todavía no he tenido esa sensación contra otros jugadores. Probablemente él es el jugador con el que más he sufrido", agregó.

Dimitrov, que regresará este lunes al top-10 del ránking (n.9) por primera vez desde 2018, elogió a Sinner por el nivel mostrado en este arranque de temporada, en el que ganó el Abierto de Australia, Rotterdam y Miami.

Grigor Dimitrov, tenista búlgaro. Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

"Claramente es la semana de Jannik. Está jugando un gran tenis. Es realmente impresionante la manera en la que está manteniendo este nivel", afirmó.

"Yo tengo que enfocarme en lo que viene para mí. No tengo tiempo para perder confianza, también quiero aceptar este momento. Al igual que cuando ganas, tienes que ser capaz de gestionar partidos como este. Este es el próximo paso para mí. Ahora empezamos en tierra batida", añadió.

