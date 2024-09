Travis Kelce, de los mejores jugadores de la NFL y novio de Taylor Swift, vive un calvario

Travis Kelce, ala cerrada estelar de los campeones Kansas City Chiefs y novio de la estrella del pop Taylor Swift , reconoció este viernes que siente urgencia por mejorar ante lo que ha sido el peor inicio en su carrera en el equipo.

"Hay una sensación de urgencia durante toda la semana de hacer las cosas bien para el siguiente partido, pero al mismo tiempo, me di cuenta de que la pelota no siempre puede ir a una persona y no siempre puede, ya sabes, llegar a mis manos", aceptó el ala cerrada en conferencia de prensa.

A pesar de que Kansas City marcha invicto, hasta la semana tres Kelce acumula los peores números en un inicio desde el 2014, su primera temporada en la que fue titular con el equipo.

En tres partidos apenas ha atrapado ocho pases para 69 yardas, por tierra solo acumula una yarda. Y por ninguna vía ha logrado anotar, algo que explicó, no le preocupa del todo mientras el equipo funcione y se mantenga sin derrota.

"Obviamente, queremos ofrecer nuestra mejor versión, queremos ganar todos los partidos que podamos. Todos tenemos el objetivo de seguir mejorando a lo largo de la temporada. Esa es la mentalidad que debemos tener", señaló.

A Kelce se le ha criticado por la vida social que lleva desde que empezó su relación con Taylor Swift el año pasado. En semanas anteriores se le ha visto en distintos eventos con la cantante que hacen, se cuestione su nivel en el campo, algo que descartó.

Travis Kelce, figura de los Kansas City Chiefs, tras un partido de la NFL AFP

"Las estadísticas pueden decir algo diferente, pero soy la misma persona dentro de esta institución. Eso es todo lo que realmente les importa. A mí me importa. Soy mi peor crítico. Todo lo que está fuera de este edificio es solo ruido", puntualizó el tres veces campeón del Super Bowl con Kansas City.

El veterano de 34 años destacó el desempeño que Patrick Mahomes ha tenido en los controles, a pesar de que cada vez es más complicado mantener el nivel que los llevó a disputar cuatro de los más recientes cinco Super Bowls.

"Con las piezas que tenemos los equipos nos están jugando un poco diferente a como lo hicieron el año pasado. Patrick juega de manera diferente a la campaña pasada, estamos jugando un poco más suave, pero avanzando. Patrick está haciendo un gran trabajo al poner el balón en las manos de todos", concluyó.

El próximo domingo, en partido correspondiente a la semana 4 de la temporada, los Chiefs visitarán a Los Angeles Chargers.