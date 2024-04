Alberto Gamero: "Millonarios botó las opciones, duele perder así frente a Bolívar"

Minutos después de la derrota por 3-2 frente a Bolívar en la Copa Libertadores, en La Paz, Alberto Gamero habló en rueda de prensa y analizó lo que fue el compromiso, dejando ver su tristeza por el resultado final.

Y es que, luego de igualar de manera heroica frente a Flamengo en el duelo correspondiente a la primera jornada del grupo E en el certamen continental, esta caída llega en un mal momento para los ‘embajadores’, que ahora quedaron comprometidos de cara a lo que será el resto de la fase de grupos.

“Tuvimos las opciones para empatar. Los goles no nos los hacen por la estructura. Duele perder un partido de estos”, indicó de manera inicial Alberto Gamero en rueda de prensa, dejando en claro que las tres anotaciones fueron circunstancias del juego, ajenas a lo que tenían presupuestado inicialmente desde el planteamiento.

Sumado a eso, el samario afirmó que no considera la altura haya afectado el rendimiento de Millonarios. Más bien, la derrota pasa por otros factores: “No podía saber qué sintieron ellos en los primeros minutos, pero no sentí al equipo ahogado. Nos hicieron dos goles de pelota quieta y duele. Ellos no tenían jugadores tan altos”.

"Las tuvimos, todas las opciones y desafortunadamente no pudimos empatar. Hay tristeza porque tuvieron todo para empatar el partido. Perdemos el juego en el juego aéreo, fue duro para el equipo, pero no creo que tenga que ver con la altura. Nosotros optamos por tener un 10 y jugar un punta; los tres goles son descuidos de nosotros. Llegamos para poder empatar”, complementó Alberto Gamero.

No obstante, el entrenador de Millonarios, a pesar de mostrar su tristeza, hizo un llamado a darle vuelta a la página y pensar en lo que viene, pues el ‘embajador’ todavía está vivo en la Copa Libertadores a falta de cuatro encuentros para finalizar la fase de grupos.

“Necesitamos un buen resultado allá para seguir peleando esta Copa Libertadores y estamos mentalizados para eso”, dijo Gamero en conferencia de prensa, refiriéndose al siguiente compromiso que será frente a Palestino por la tercera fecha.