Always Ready vs. Santa Fe, EN VIVO: minuto a minuto del debut de las leonas en Libertadores femenina

✔️🦁🔴 ¡Así luce el camerino de las leonas! ✔️🦁🔴
Camerino listo ✔️#VamosSantaFe 🦁 pic.twitter.com/gADtaASuZm— Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) October 2, 2025
Camerino listo ✔️#VamosSantaFe 🦁 pic.twitter.com/gADtaASuZm— Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) October 2, 2025
Publicidad
El Florencio Sola 🏟 listo para recibir a las Leonas 🇮🇩.#VamosSantaFe 🦁 pic.twitter.com/onJnd4FvUy— Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) October 2, 2025
Corinthians, quien defiende la corona en la Copa Libertadores femenina, no pasó del 1-1 con Independiente del Valle. Las 'timao' integran el grupo A, el mismo de Santa Fe.
A las 6:00 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón este jueves en el Estadio Florencio Sola, recinto deportivo propiedad del Club Atlético Banfield.
👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Always Ready y Santa Fe, en juego de la primera fecha del grupo A de la Copa Libertadores femenina.
Publicidad
Publicidad
Publicidad