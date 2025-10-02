Síguenos en::
Always Ready vs. Santa Fe, EN VIVO: minuto a minuto del debut de las leonas en Libertadores femenina
EN VIVO

Always Ready vs. Santa Fe, EN VIVO: minuto a minuto del debut de las leonas en Libertadores femenina

Le llegó la hora a Santa Fe de hacer su estreno en la Copa Libertadores femenina frente a Always Ready, este jueves. ¡SIGA EN VIVO este partido AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 2 de oct, 2025
Santa Fe debuta este jueves en la Copa Libertadores femenina.
X de @LeonasSantaFe
  • 05:14 p. m.
    ✔️🦁🔴 ¡Así luce el camerino de las leonas! ✔️🦁🔴

  • 05:12 p. m.
    🏟️✔️¡Escenario, listo! 🏟️✔️

  • 05:11 p. m. - ⚽¡Resultados del día!⚽
    👊🏻 ¡Debutaron las vigentes campeonas!

    Corinthians, quien defiende la corona en la Copa Libertadores femenina, no pasó del 1-1 con Independiente del Valle. Las 'timao' integran el grupo A, el mismo de Santa Fe.

    • Corinthians 1-1 Independiente del Valle
    • Boca Juniors 0-0 Alianza Lima
  • 05:06 p. m.
    🤔⚽ ¿A qué hora es el partido?🤔⚽

    A las 6:00 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón este jueves en el Estadio Florencio Sola, recinto deportivo propiedad del Club Atlético Banfield.

  • 05:04 p. m. - 👊🏻🏆 ¡Se viene la Libertadores femenina!👊🏻🏆
    👋🏻 ¡Bienvenidos!

    👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Always Ready y Santa Fe, en juego de la primera fecha del grupo A de la Copa Libertadores femenina.

