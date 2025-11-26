Síguenos en:
🔴 Arsenal vs. Bayern Múnich, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Champions League
EN VIVO

🔴 Arsenal vs. Bayern Múnich, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Champions League

El Emirates Stadium recibe este miércoles el duelo entre 'gunners' y 'bávaros', válido por la quinta jornada de la fase de liguilla de la Champions. Luis Díaz no juega por sanción.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 26 de nov, 2025
Arsenal y Bayern Múnich se enfrentan en la Champions League.
Fotos: AFP
REFRESCAR
  • 01:38 p. m.
    ⌚⚽ ¿A qué horas es el partido?⌚⚽

    A las 3:00 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón en el Emirates Stadium para este vibrante partido entre 'gunners' y 'bávaros'.

  • 01:31 p. m. - 👏🏻⚽¡Se viene un partidazo! 👏🏻⚽
    👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻

    Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Arsenal y Bayern Múnich, en una nueva jornada de la fase de liguilla de la Champions League.

