¡Así no!: futbolista panameño le metió tremenda patada a Christian Pulisic, en Copa América

En juego válido por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa América 2024, Panamá logró llevarse los tres puntos ante Estados Unidos, tras vencerlos 2-1. Sin embargo, una jugada se llevó la atención de todo el mundo, debido a la vehemencia de la misma.

Cerca del final del partido, Adalberto Carrasquilla, al ver que Christian Pulisic se iba solo contra el arco, terminó por pegarle una tremenda patada que dejó por los suelos al norteamericano. Pese a lo fuerte de la agresión, las emociones invadieron a Pulisic quien no tuvo tiempo para quejarse, pues de inmediato fue a reclamarle al panameño.

El árbitro central del compromiso no dudó en sacarle la tarjeta roja a Carrasquilla, quien le reclamó por la expulsión al jugador. Sin embargo, el juez no cambió ni de asomo su decisión la cual no tuvo ni siquiera la necesidad de poner el VAR a funcionar.

¡EXPULSADO EN PANAMÁ! 🇵🟥



🇵🇦 Carrasquilla recibió la tarjeta roja tras esta tremenda patada a Pulisic.



CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS pic.twitter.com/zDT828D79W — DSPORTS (@DSports) June 27, 2024