Así reaccionó Peirano cuando le mencionaron a otro DT como su posible reemplazo en Santa Fe

Independiente Santa Fe se impuso 2-1 de local en el partido de vuelta de la segunda fase previa del torneo continental, pero fue superado 1-2 en la definición por cobros desde el punto penal, serie en la que los albirrojos desperdiciaron 4 de los 5 remates que hicieron.

En consecuencia, el uruguayo Pablo Peirano , entrenador del elenco bogotano, compareció ante los medios de comunicación para aclarar que su continuidad en el puesto es tema de análisis.

“Es muy pronto para tomar una decisión, el partido acaba de terminar. Lo que siento es un dolor muy grande por la manera de quedar eliminados, así que no me quiero apresurar a tomar una decisión ahora”, manifestó inicialmente.

Y apuntó que asumía la responsabilidad del fuerte golpe si se tiene en cuenta que los ‘cardenales’ partían como favoritos para avanzar a la siguiente instancia.

Publicidad

“Si, es un fracaso no pasar la fase. No hay otra palabra, no voy a maquillar la situación, es real y hay que aceptarla”, indicó.

Sin embargo, tuvo un particular cruce con un periodista cuando este le habló de un nombre que empezó sonar para reemplazarlo, lo que evidentemente no le gustó al estratega.

Publicidad

Cruce de Pablo Peirano con periodista luego de eliminación de Santa Fe

El hecho se vio cuando uno de los reporteros presentes en la conferencia de medios le planteó al DT que desde antes del partido contra Deportes Iquique por Copa Libertadores en Bogotá circulaban versiones acerca de un nuevo timonel para el ‘Expreso’.

“Surgió el rumor que si Santa Fe quedaba eliminado, iba a llegar el profesor Dudamel. ¿Lo alcanzó a escuchar, le generó presión, qué opina de que estos rumores lleguen en la antesala de partido tan importante?”, consultó el reportero.

Frente a ello, el entrenador descalificó la intervención y hasta se atrevió a contrapreguntar, con lo que mostró su incomodidad con el tema.

Publicidad

“¿Estamos grandes para responder un rumor, no te parece? Una pregunta de un rumor me parece que no es seria. Hagamos preguntas concretas y te respondo con mucho gusto”, contestó.

Publicidad

De esta forma, el tema quedó abierto, ya que esta eliminación se suma a la final de Liga Betplay perdida de local contra Atlético Bucaramanga en el primer semestre de 2024 y a las cinco derrotas en los cuadrangulares semifinales del segundo semestre de 2024, resbalones por los que los hinchas han venido pidiendo un nuevo timonel .