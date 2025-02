¿Pablo Peirano se irá de Santa Fe tras fracaso en Copa Libertadores?: el DT respondió

Este martes, Independiente Santa Fe sufrió un duro golpe en Copa Libertadores, tras perder 2-1 en penaltis con Deportes Iquique y quedar eliminado en la fase previa. Ante el negativo resultado, muchos se preguntan por la continuidad de Pablo Peirano como DT de los 'cardenales'.

En la rueda de prensa posterior al juego, el estratega uruguayo habló sobre su futuro en el timonel en el 'León'. "Es muy pronto para tomar una decisión, el partido acaba de terminar. Lo que sentimos es mucho dolor y por la forma en la que quedamos eliminados. No me quiero apresurar a tomar una decisión", sentenció.

En ese mismo sentido, le consultaron por los rumores que han rondado por estos días sobre Rafael Dudamel como su posible reemplazo. "Estamos grandes para responder un rumor, hagamos preguntas concretas", dijo visiblemente molesto Peirano.

"La ejecución de los penalti no es de no tener la personalidad, son momentos puntuales donde se definen los partidos y no estuvimos certeros en ese episodio del juego", remarcó posteriormente sobre la poca efectividad de Santa Fe desde los doce pasos, puesto que solo anotó uno de cinco cobros.

Por último, el DT reveló como está el ánimo del equipo: "Muy heridos, apenados por la manera en la que se dio", contó el charrúa.

Así fue la derrota de Santa Fe y Deportes Iquique

Deportes Iquique avanzó a la tercera fase de la Copa Libertadores tras vencer 1-2 en penales a Independiente Santa Fe en Bogotá. En el tiempo reglamentario, los chilenos se adelantaron al minuto 6 con un gol de Steffan Pino tras un rebote. Santa Fe reaccionó rápido e igualó al 14 con un remate de media distancia de Ewil Murillo.

Los bogotanos dominaron gran parte del partido y generaron varias opciones, pero el arquero Leandro Requena fue clave para mantener el empate. Cuando parecía que Iquique lograba la clasificación en los 90 minutos, Christian Mafla marcó de cabeza en el minuto 97 y llevó la serie a los penales.

En la tanda, Santa Fe falló cuatro de sus cinco cobros, con errores de Ómar Albornoz, Lucas Ríos, Daniel Torres y Hugo Rodallega. Solo convirtió Ángelo Rodríguez. Por Iquique anotaron Hans Salinas y Bryan Soto, mientras que Misael Dávila y César Fuentes fallaron. Requena atajó dos disparos y fue el héroe de la clasificación chilena.

Ahora, Deportes Iquique espera rival del duelo entre Boca Juniors y Alianza Lima, que se enfrentan en Buenos Aires tras la victoria 1-0 de los peruanos en la ida.