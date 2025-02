“Lo de Peirano ante los grandes es indignante”: hinchas de Santa Fe piden cabeza del DT

Independiente Santa Fe presentó una nómina llena de suplentes en la capital del Valle, donde sumó su primera caída del año, si se tiene en cuenta que venía de una victoria y 3 empates consecutivos.

El encuentro mostró a un América de Cali ampliamente superior , lo que disgustó a varios fanáticos del cuadro bogotano, que ven con preocupación el desempeño que tendrá su escuadra en Copa Libertadores, en la que debutará enfrentando a Deportes Iquique en Chile el martes 18 de febrero.

El malestar, según se pudo apreciar en opiniones compartidas en redes sociales, pasa por el planteamiento, los cambios y el manejo de los partidos que hace el entrenador uruguayo Pablo Peirano .

Y aunque los ‘cardenales’ terminaron con un hombre menos por la expulsión con tarjeta roja directa de Jhojan Torres y erraron una pena máxima con Harold Santiago Mosquera, los hinchas le reprochan al estrega que no pueda ganar en clásicos, partidos importantes y contra equipos grandes.

Es por ello que luego de la presentación en el estadio Pascual Guerrero de Cali, donde no hubo público por sanción a la plaza y escenario en el que debutó Juan Fernando Quintero dando ‘show’ con el elenco escarlata, la ola de críticas en contra del estrega no se hizo esperar, ya que hay quienes no le quieren dar más margen de mejora y piden que sea removido.

Pese a que las voces de protesta no son nuevas, los dirigentes del club capitalino no se han pronunciado al respecto. De hecho, ratificaron al timonel para 2025, pues confían en que pueda sacudirse en la presente temporada..

Las despachas en contra del entrenador de 50 años de edad aparecieron después del pitazo final, momento en que varios aficionados descargaron sus sentimientos con afilados comentarios en contra del estratega.

Acá, algunos de los comentarios: “Peirano les gana a equipos chicos… Lo de Peirano con los equipos grandes es indignante… Toda de Peirano… Harold Rivera es mucho mejor… Que Peirano renuncie y asuma ‘Rufay'… Vete, Peirano… A Peirano le sobraron los partidos… Otro partido que regala Peirano, ¿hasta cuándo?”.

Para mi eso es suficiente razón para buscar un técnico de categoría...lo de Peirano es hacer puntos como sea ganándole a los equipos chicos , pero en los momentos donde hay que demostrar sale con babas https://t.co/HbDsFJCJAO — Sebastián Bonilla 🇨🇴 (@TatanBonilla) February 15, 2025

Toda de Peirano, después de un primer tiempo rescatable, no puedes hacer esos cambios hermano!!! — Calvo y tóxico #LMS20 (@Calvoytoxico) February 15, 2025

Harold Rivera es mucho mejor entrenador que Peirano. https://t.co/Q6lG9W9W3z — Sergio. (@sergiof10_) February 15, 2025

Estaría bueno que peirano renuncie, para que asuma rufay de interino y en 6 meses traigan a un DT de la segunda de Bolivia, es lo que quiere la mayoría de gente, por que de futbol poquin poquin — Camilo espinosa (@Kamilo1694) February 15, 2025

#FUERAPEIRANO Vete Peirano BURRO BURRO BURRO BURRO BURRO — John Laguna (@JohnLaguna17) February 15, 2025

Derrota merecida, a Peirano le sobraron los partidos desde el 5-0 ante Nacional, lo que hizo hoy en el segundo tiempo fue criminal y de aprendiz https://t.co/tzbqVTqY3g — Borland (@Borlandhp) February 15, 2025

Lo de Peirano ya es un abuso, que se largue. — Mateo Sánchez Martínez (@MateoSmz1) February 15, 2025

Otro partido que regala el señor Peirano, hasta cuándo???? — Edwin A Celis 🇨🇴🇲🇨🦁🇩🇴 (@edwin_16dc) February 15, 2025

Quiero denunciar al entrenador Pablo Peirano y al Club independiente santa fe por las graves afectaciones a nivel mental que me han causado. pic.twitter.com/m0KS4cylgg — DAVIXX0_0(PEIRANO ME CAUSO DEPRESIÓN) (@davixx0_0) February 15, 2025

