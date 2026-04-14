🔴 Atlético de Madrid vs. Barcelona, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la Champions League

- 12:54 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA🔴 Alineación titular confirmada del Atlético de Madrid
- 12:53 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA🔴 Alineación titular confirmada del Barcelona
𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 🔵🔴#AtletiBarça | @ChampionsLeague pic.twitter.com/7ah1mJtYUh— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 14, 2026
- 12:51 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA🗣️ Yamal y una particular petición
Me encuentro muy bien. Estoy motivado y espero marcar la diferencia; a ver si Simeone me hace un favor y me pone uno contra uno con algún jugadorLamine Yamal, jugador del Barcelona
- 12:49 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA🗣️ Los locales se juegan la vida en este partido
Obviamente puede ser un partido para la historia, intentar llegar a las semifinales es histórico e increíble y no pensamos en la final de Copa. Tenemos que jugar este como si fuera una finalDiego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid
- 12:46 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA🔴 Los 'colchoneros' sueñan con su primera Champions
- 12:45 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA🔴 ¡Se viene una salida impresionante en las gradas!
🚨 Anticipa hoy tu entrada al estadio, anima al equipo desde el calentamiento y recibe a nuestros jugadores participando en un espectacular mosaico 360º compuesto por 70.000 cartulinas rojas y blancas. ¡Vamos, Atleti! ❤️🤍 pic.twitter.com/yBCiaXJhKa— Atlético de Madrid (@Atleti) April 14, 2026
- 12:44 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA🔴 El 'colchonero' saca pecho de un recuerdo
Nada es imposible.— Atlético de Madrid (@Atleti) April 14, 2026
Y, si eres atlético, menos. pic.twitter.com/9xfkSO6PWr
- 12:43 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA🔴 Desde ya sueña con su sexta 'orejona'
We won’t stop until the sixth is ours. pic.twitter.com/mKz3N33dcq— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 14, 2026
- 12:43 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA🔴 ¡Van con toda por la remontada!
Three goals away from the semifinal pic.twitter.com/o5beJDcFTA— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 14, 2026
- 12:41 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA🔴 Unas palabras que llenan de ilusión a los hinchas de Barcelona
The whole blaugrana family is together, hearts racing, counting down the minutes until kickoff.— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 14, 2026
We don’t know what the outcome will be, but one thing’s for sure: we’ll give everything we’ve got out there.
With pride, passion, and belief until the very last second.
We will give…
- 12:40 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA🔴 Emotivo video en las toldas catalanas
- 12:40 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA🔴 Los 'culés' se ilusionan con la remontada
- 12:38 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA💯 ¿A quién eliminó el Barça en octavos?
Los hombres de Hansi Flick derrotaron a Newcastle con un contundente 8-3 en el marcador global.
- 12:37 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA💯 ¿A quién eliminó el Atlético en playoffs y octavos?
En primera instancia, los dirigidos por Diego Simeone derrotaron a Brujas, con global de 7-4, en playoffs, mientras que, en octavos de final, se impusieron sobre Tottenham, por 7-5 en el global.
- 12:35 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA🔥 ¿Cómo quedó el 'blaugrana' en la tabla de posiciones de la Champions?
Barcelona culminó de quinto, sumando 16 unidades, pasando de manera directa a octavos de final.
- 12:32 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA🔥 ¿Cómo quedó el 'colchonero' en la tabla de posiciones de la Champions?
Atlético de Madrid finalizó de 14, con 13 puntos, por lo que tuvo que jugar los playoffs para acceder a octavos de final.
- 12:30 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA⚽ Último enfrentamiento entre ambos
El pasado 4 de abril, los 'culés' derrotaron 1-2 a los 'colchoneros', en el estadio Riyadh Air Metropolitano, por La Liga. Allí, los autores de los goles para la visita fueron Marcus Rashford y Robert Lewandowski, mientras que Giuliano Simeone se reportó para el local.
- 12:28 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA✍️ Últimos partidos del Barça por La Liga
- Barcelona 4-1 Espanyol
- Atlético de Madrid 1-2 Barcelona
- Barcelona 1-0 Rayo Vallecano
- Barcelona 5-2 Sevilla
- Athletic Bilbao 0-1 Barcelona
- 12:25 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA✍️ Últimos partidos del Atlético por La Liga
- Sevilla 2-1 Atlético de Madrid
- Atlético de Madrid 1-2 Barcelona
- Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid
- Atlético de Madrid 1-0 Getafe
- Atlético de Madrid 3-2 Real Sociedad
- 12:24 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA🏆 Resultados del equipo 'blaugrana' en fase de grupos de la Champions League
- Newcastle 1-2 Barcelona
- Barcelona 1-2 PSG
- Barcelona 6-1 Olympiacos
- Brujas 3-3 Barcelona
- Chelsea 3-0 Barcelona
- Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt
- Slavia Praga 2-4 Barcelona
- Barcelona 4-1 Copenhague
- 12:22 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA🏆 Resultados de los dirigidos por Diego Simeone en fase de grupos de la Champions League
- Liverpool 3-2 Atlético de Madrid
- Altético de Madrid 5-1 Eintracht Frankfurt
- Arsenal 4-0 Atlético de Madrid
- Atlético de Madrid 3-1 Royale Union Saint-Gilloise
- Atlético de Madrid 2-1 Inter de Milán
- PSV 2-3 Atlético de Madrid
- Galatasaray 1-1 Atlético de Madrid
- Atlético de Madrid 1-2 Bodo Glimt
- 12:17 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA🧐 ¿Cómo viene el conjunto 'culé'?
El sábado 11 de abril, protagonizó una impresionante goleada, en el clásico de la ciudad, al ganarle 4-1 a Espanyol.
- 12:16 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA👀 ¿Cómo llega el 'colchonero'?
El pasado sábado 11 de abril, perdió 2-1 con Sevilla, por La Liga de España.
- 12:15 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
La plataforma de Disney+ Premium es la encargada de transmitir este partido vía ONLINE.
- 12:15 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
El canal de televisión de ESPN transmite este juego.
- 12:13 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas del estadio Riyadh Air Metropolitano, en la ciudad de Madrid, se abren para este duelo.
- 12:12 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la UEFA, el balón rodará a las 2:00 p.m. (hora de Colombia); 9:00 p.m. (hora de España).
- 12:12 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del juego de la Champions League.
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