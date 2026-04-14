🔴 Atlético de Madrid vs. Barcelona, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la Champions League

12:54 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA 🔴 Alineación titular confirmada del Atlético de Madrid XI 🔴⚪ pic.twitter.com/wUimuk9bVG — Atlético de Madrid (@Atleti) April 14, 2026

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12:53 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA 🔴 Alineación titular confirmada del Barcelona 𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 🔵🔴#AtletiBarça | @ChampionsLeague pic.twitter.com/7ah1mJtYUh — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 14, 2026

12:51 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA 🗣️ Yamal y una particular petición Me encuentro muy bien. Estoy motivado y espero marcar la diferencia; a ver si Simeone me hace un favor y me pone uno contra uno con algún jugador Lamine Yamal, jugador del Barcelona

12:49 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA 🗣️ Los locales se juegan la vida en este partido Obviamente puede ser un partido para la historia, intentar llegar a las semifinales es histórico e increíble y no pensamos en la final de Copa. Tenemos que jugar este como si fuera una final Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid

12:46 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA 🔴 Los 'colchoneros' sueñan con su primera Champions Nuestra piel. pic.twitter.com/KBkvU6mlIL — Atlético de Madrid (@Atleti) April 14, 2026

12:45 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA 🔴 ¡Se viene una salida impresionante en las gradas! 🚨 Anticipa hoy tu entrada al estadio, anima al equipo desde el calentamiento y recibe a nuestros jugadores participando en un espectacular mosaico 360º compuesto por 70.000 cartulinas rojas y blancas. ¡Vamos, Atleti! ❤️🤍 pic.twitter.com/yBCiaXJhKa — Atlético de Madrid (@Atleti) April 14, 2026

12:44 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA 🔴 El 'colchonero' saca pecho de un recuerdo Nada es imposible.

Y, si eres atlético, menos. pic.twitter.com/9xfkSO6PWr — Atlético de Madrid (@Atleti) April 14, 2026

12:43 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA 🔴 Desde ya sueña con su sexta 'orejona' We won’t stop until the sixth is ours. pic.twitter.com/mKz3N33dcq — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 14, 2026

12:43 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA 🔴 ¡Van con toda por la remontada! Three goals away from the semifinal pic.twitter.com/o5beJDcFTA — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 14, 2026

12:41 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA 🔴 Unas palabras que llenan de ilusión a los hinchas de Barcelona The whole blaugrana family is together, hearts racing, counting down the minutes until kickoff.



We don’t know what the outcome will be, but one thing’s for sure: we’ll give everything we’ve got out there.



With pride, passion, and belief until the very last second.



We will give… — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 14, 2026

12:40 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA 🔴 Emotivo video en las toldas catalanas Yes we can pic.twitter.com/4UibY2Hc5d — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 14, 2026

12:40 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA 🔴 Los 'culés' se ilusionan con la remontada Let’s go for it pic.twitter.com/GNo4nRR9fV — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 14, 2026

12:38 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA 💯 ¿A quién eliminó el Barça en octavos? Los hombres de Hansi Flick derrotaron a Newcastle con un contundente 8-3 en el marcador global.

12:37 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA 💯 ¿A quién eliminó el Atlético en playoffs y octavos? En primera instancia, los dirigidos por Diego Simeone derrotaron a Brujas, con global de 7-4, en playoffs, mientras que, en octavos de final, se impusieron sobre Tottenham, por 7-5 en el global.

12:35 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA 🔥 ¿Cómo quedó el 'blaugrana' en la tabla de posiciones de la Champions? Barcelona culminó de quinto, sumando 16 unidades, pasando de manera directa a octavos de final.

12:32 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA 🔥 ¿Cómo quedó el 'colchonero' en la tabla de posiciones de la Champions? Atlético de Madrid finalizó de 14, con 13 puntos, por lo que tuvo que jugar los playoffs para acceder a octavos de final.

12:30 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA ⚽ Último enfrentamiento entre ambos El pasado 4 de abril, los 'culés' derrotaron 1-2 a los 'colchoneros', en el estadio Riyadh Air Metropolitano, por La Liga. Allí, los autores de los goles para la visita fueron Marcus Rashford y Robert Lewandowski, mientras que Giuliano Simeone se reportó para el local.

12:28 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA ✍️ Últimos partidos del Barça por La Liga Barcelona 4-1 Espanyol

Atlético de Madrid 1-2 Barcelona

Barcelona 1-0 Rayo Vallecano

Barcelona 5-2 Sevilla

Athletic Bilbao 0-1 Barcelona

12:25 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA ✍️ Últimos partidos del Atlético por La Liga Sevilla 2-1 Atlético de Madrid

Atlético de Madrid 1-2 Barcelona

Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid

Atlético de Madrid 1-0 Getafe

Atlético de Madrid 3-2 Real Sociedad

12:24 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA 🏆 Resultados del equipo 'blaugrana' en fase de grupos de la Champions League Newcastle 1-2 Barcelona

Barcelona 1-2 PSG

Barcelona 6-1 Olympiacos

Brujas 3-3 Barcelona

Chelsea 3-0 Barcelona

Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt

Slavia Praga 2-4 Barcelona

Barcelona 4-1 Copenhague

12:22 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA 🏆 Resultados de los dirigidos por Diego Simeone en fase de grupos de la Champions League Liverpool 3-2 Atlético de Madrid

Altético de Madrid 5-1 Eintracht Frankfurt

Arsenal 4-0 Atlético de Madrid

Atlético de Madrid 3-1 Royale Union Saint-Gilloise

Atlético de Madrid 2-1 Inter de Milán

PSV 2-3 Atlético de Madrid

Galatasaray 1-1 Atlético de Madrid

Atlético de Madrid 1-2 Bodo Glimt

12:17 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA 🧐 ¿Cómo viene el conjunto 'culé'? El sábado 11 de abril, protagonizó una impresionante goleada, en el clásico de la ciudad, al ganarle 4-1 a Espanyol.

12:16 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA 👀 ¿Cómo llega el 'colchonero'? El pasado sábado 11 de abril, perdió 2-1 con Sevilla, por La Liga de España.

12:15 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA 🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲 La plataforma de Disney+ Premium es la encargada de transmitir este partido vía ONLINE.

12:15 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA 📺 ¿Cómo ver el partido por televisión? El canal de televisión de ESPN transmite este juego.

12:13 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA 🔎 ¿En qué estadio jugarán? Las puertas del estadio Riyadh Air Metropolitano, en la ciudad de Madrid, se abren para este duelo.

12:12 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA ⌚ ¿A qué hora es el juego? De acuerdo con la programación de la UEFA, el balón rodará a las 2:00 p.m. (hora de Colombia); 9:00 p.m. (hora de España).