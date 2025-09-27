🔴 Atlético vs. Real Madrid, EN VIVO: siga el minuto a minuto del derbi por la Liga de España

Julián Álvarez fue el autor de la celebración en los colchoneros. Hay euforia en las gradas del Metropolitano.
- 10:36 a. m. - ⌚⚽ ¡Minuto 51!⌚⚽🔴🔵¡GOOOOOL DEL ATLÉTICO! 3-2
- 10:35 a. m. - ⌚⚽ ¡Minuto 50!⌚⚽🔴🔵 ¡PENAL para el Atlético!
Güler levantó la pierna para despejar y tras hacerlo, golpeó a Nico González. Hay penalti para los colchoneros.
- 10:33 a. m.⚽⌚¡Minuto 45! ⚽⌚
Comenzó el segundo tiempo del derbi entre Atlético y Real Madrid.
- 10:11 a. m.⚽⌚ ¡FINAL del primer tiempo! ⚽⌚
Al descanso, Atlético y Real Madrid se van empatando a dos goles. ¡Un partido de locos!
- 10:05 a. m. - ¡Minuto 45+8!⚽🔵🔴 ¡GOOOOOOL DEL ATLÉTICO! 2-2, ahora sí
Alexander Sørloth pone a celebrar a todos en el Metropolitano. Ahora sí llega el 2-2 opara el Atlético.
- 10:03 a. m. - ⚽⌚ ¡Minuto 44! ⚽⌚❌ ¡ANULADO GOL al Atlético!
El árbitro del juego, Arberola Rojas cambia su decisión tras revisar el monitor. La mano de Lenget no admite dudas.
- 10:01 a. m. - ¡Minuto 43!⚽🔴🔵¡GOOOOOOL colchero, pero se viene revisión ⚽🔴🔵
El Atlético iguala A DOS el partido ante Real Madrid, pero se viene la revisión de la acción.
- 09:55 a. m. - ⚽⌚¡Minuto 36!⚽⌚⚽⚪ ¡Real Madrid lo da vuelta! GOOOOL 1-2
Arda Güler marcó un verdadero golazo y ahora el Real Madrid derrota a los colchoneros en el Metropolitano.
- 09:44 a. m. - ⌚⚽¡Minuto 26!⌚⚽⚽⚪¡GOOOOOL DEL REAL MADRID! 1-1
Kylian Mbappé está imparable y anotó el tanto de la igualdad para los blancos.
- 09:42 a. m. - ¡Minuto 25!⚽⌚¡Minuto 25!⚽⌚
El Real Madrid busca el gol del empate. Mbappé es su gran ficha en el ataque.
- 09:32 a. m. - ⌚⚽ ¡Minuto 14!⌚⚽⚽ 🔴🔵 ¡GOOOOOL DEL ATLÉTICO!
Robin Le Normand convirtió el 1-0 para los colchoneros en el Metropolitano.
- 09:30 a. m. - ⌚⚽¡Minuto 10! ⌚⚽⚽ ¡Partido parejo!
Un juego parejo, aunque el Atlético de Madrid es que toma la iniciativa.
- 09:28 a. m. - ⌚⚽¡Minuto 5!⌚⚽⚽¡Posesión dividida!⚽
En estos primeros minutos los equipos se dividen la posición del balón. 0-0 está el partido.
- 09:21 a. m.⌚⚽ ¡Comenzó el partido! ⌚⚽
Minuto 1: ya juegan el Atlético y el Real Madrid en un nuevo derbi. ¿Cómo quedará este partido?
- 09:20 a. m.🔴🔵 ¡La titular del Atlético de Madrid!
- 09:19 a. m. - ⚽👊🏻 ¡TITULARES CONFIRMADAS!⚪ ¡Así va el Real Madrid!
¡Nuestro XI inicial!
@Atleti
@UnicajaBanco
- 09:18 a. m.🤔⚪ ¿Cómo va el Real Madrid en la Liga de España?
Los dirigidos por Xabi Alonso suman puntaje perfecto en el inicio de la Liga de España 2025/2026.
- 09:17 a. m.⌚⚽¿A qué hora es el partido? ⌚⚽
A las 9:15 de la mañana, de Colombia, de este sábado 27 de septiembre se jugará este vibrante compromiso del fútbol español.
- 09:16 a. m.👋🏻 ¡Bienvenidos!👋🏻
👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético y Real Madrid por la Liga de España. 👋🏻
