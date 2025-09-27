Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / 🔴 Atlético vs. Real Madrid, EN VIVO: siga el minuto a minuto del derbi por la Liga de España
EN VIVO

🔴 Atlético vs. Real Madrid, EN VIVO: siga el minuto a minuto del derbi por la Liga de España

Este sábado, el Riyadh Air Metropolitano acogerá un nuevo derbi por la Liga de España entre Atlético y Real Madrid. ¡SÍGALO EN VIVO AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 27 de sept, 2025
Comparta en:
Julián Álvarez y Kylian Mbappé rivalizarán en Atlético vs. Real Madrid en la Liga de España.
Julián Álvarez y Kylian Mbappé rivalizarán en Atlético vs. Real Madrid en la Liga de España.
Fotos: AFP
REFRESCAR
  • 10:36 a. m. - ⌚⚽ ¡Minuto 51!⌚⚽
    🔴🔵¡GOOOOOL DEL ATLÉTICO! 3-2

    Julián Álvarez fue el autor de la celebración en los colchoneros. Hay euforia en las gradas del Metropolitano.

    • Publicidad

  • 10:35 a. m. - ⌚⚽ ¡Minuto 50!⌚⚽
    🔴🔵 ¡PENAL para el Atlético!

    Güler levantó la pierna para despejar y tras hacerlo, golpeó a Nico González. Hay penalti para los colchoneros.

  • 10:33 a. m.
    ⚽⌚¡Minuto 45! ⚽⌚

    Comenzó el segundo tiempo del derbi entre Atlético y Real Madrid.

  • 10:11 a. m.
    ⚽⌚ ¡FINAL del primer tiempo! ⚽⌚

    Al descanso, Atlético y Real Madrid se van empatando a dos goles. ¡Un partido de locos!

  • 10:05 a. m. - ¡Minuto 45+8!
    ⚽🔵🔴 ¡GOOOOOOL DEL ATLÉTICO! 2-2, ahora sí

    Alexander Sørloth pone a celebrar a todos en el Metropolitano. Ahora sí llega el 2-2 opara el Atlético.

  • 10:03 a. m. - ⚽⌚ ¡Minuto 44! ⚽⌚
    ❌ ¡ANULADO GOL al Atlético!

    El árbitro del juego, Arberola Rojas cambia su decisión tras revisar el monitor. La mano de Lenget no admite dudas.

  • 10:01 a. m. - ¡Minuto 43!
    ⚽🔴🔵¡GOOOOOOL colchero, pero se viene revisión ⚽🔴🔵

    El Atlético iguala A DOS el partido ante Real Madrid, pero se viene la revisión de la acción.

  • 09:55 a. m. - ⚽⌚¡Minuto 36!⚽⌚
    ⚽⚪ ¡Real Madrid lo da vuelta! GOOOOL 1-2

    Arda Güler marcó un verdadero golazo y ahora el Real Madrid derrota a los colchoneros en el Metropolitano.

  • 09:44 a. m. - ⌚⚽¡Minuto 26!⌚⚽
    ⚽⚪¡GOOOOOL DEL REAL MADRID! 1-1

    Kylian Mbappé está imparable y anotó el tanto de la igualdad para los blancos.

  • 09:42 a. m. - ¡Minuto 25!
    ⚽⌚¡Minuto 25!⚽⌚

    El Real Madrid busca el gol del empate. Mbappé es su gran ficha en el ataque.

  • 09:32 a. m. - ⌚⚽ ¡Minuto 14!⌚⚽
    ⚽ 🔴🔵 ¡GOOOOOL DEL ATLÉTICO!

    Robin Le Normand convirtió el 1-0 para los colchoneros en el Metropolitano.

  • 09:30 a. m. - ⌚⚽¡Minuto 10! ⌚⚽
    ⚽ ¡Partido parejo!

    Un juego parejo, aunque el Atlético de Madrid es que toma la iniciativa.

  • 09:28 a. m. - ⌚⚽¡Minuto 5!⌚⚽
    ⚽¡Posesión dividida!⚽

    En estos primeros minutos los equipos se dividen la posición del balón. 0-0 está el partido.

  • 09:21 a. m.
    ⌚⚽ ¡Comenzó el partido! ⌚⚽

    Minuto 1: ya juegan el Atlético y el Real Madrid en un nuevo derbi. ¿Cómo quedará este partido?

  • 09:20 a. m.
    🔴🔵 ¡La titular del Atlético de Madrid!

  • 09:19 a. m. - ⚽👊🏻 ¡TITULARES CONFIRMADAS!
    ⚪ ¡Así va el Real Madrid!

  • 09:18 a. m.
    🤔⚪ ¿Cómo va el Real Madrid en la Liga de España?

    Los dirigidos por Xabi Alonso suman puntaje perfecto en el inicio de la Liga de España 2025/2026.

  • 09:17 a. m.
    ⌚⚽¿A qué hora es el partido? ⌚⚽

    A las 9:15 de la mañana, de Colombia, de este sábado 27 de septiembre se jugará este vibrante compromiso del fútbol español.

  • 09:16 a. m.
    👋🏻 ¡Bienvenidos!👋🏻

    👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético y Real Madrid por la Liga de España. 👋🏻

Publicidad

Publicidad

Publicidad