Barcelona goleó 7-1 al Valencia con una gran actuación de Fermín Torres

El Barcelona goleó (7-1) este domingo a un débil Valencia, que sigue hundido en la penúltima posición de LaLiga EA Sports , y recuperó el pulso en la competición doméstica con una exhibición ofensiva en el primer tiempo, cuando el equipo Hansi Flick sentenció el duelo con cinco dianas.

El conjunto azulgrana, que venía de encadenar tres partidos sin conocer la victoria en el Estadio Olímpico Lluís Companys y de sumar seis puntos de los últimos 24, firmó un festival de fútbol total que le permite mantenerse vivo en la carrera por la liga que lidera el Real Madrid, que suma siete puntos más que la escuadra catalana.

Pese a las urgencias en la clasificación, comentó en la previa Flick que necesitaba “piernas frescas” para medirse al conjunto che. Cumplió con su palabra e introdujo hasta cuatro cambios en la alineación. Uno obligado -el de De Jong por el indispuesto Pedri- y otros tres por decisión técnica. Araujo, Lewandowski y Gavi, titulares en Lisboa, fueron reemplazados por Eric Garcia, Lewandowski y Ferran Torres. Y en la portería mantuvo a Wojciech Szczęsny, que debutó en LaLiga y parece haberle ganado la partida a Iñaki Peña.

Muchas novedades para medirse a un rival, diezmado por las bajas, que no compareció en Montjuïc. Y eso que necesitaba puntos como el comer en su lucha a contracorriente por la salvación, pero la resistencia visitante duró poco más de dos minutos, lo que tardó el Barça en abrir el marcador y activar el modo apisonadora. En el primer tiempo anotó cinco tantos en siete disparos entre los tres palos.

Publicidad

El primero fue obra de una de las novedades. De Jong cazó un centro enroscado de Lamine en el punto de penalti y, aprovechándose de un error de marcaje de la defensa che, tuvo tiempo para controlar y cruzar el balón (1-0, min.3).

Y así empezó el vendaval azulgrana. Con una presión asfixiante, una circulación de balón fluida y una verticalidad vertiginosa, sentenció el encuentro en un abrir y cerrar de ojos. Pasó por encima de un Valencia tan frágil en defensa como falto de personalidad para discutir la superioridad de su rival.

Publicidad

El segundo tanto de los azulgranas llegó en el minuto ocho -obra de Ferran con un habilidoso remate a centro de Balde- y el tercero antes del cuarto de hora. Fermín vio el desmarque de Raphinha y se inventó una asistencia al espacio que el brasileño, autor ya de 12 tantos en LaLiga, resolvió con un regate a Mamardashvili para celebrar el gol a placer.

El Valencia no sabía cómo frenar la sangría. El Barça más vertical no paraba de generar peligro. Solo André Almeida discutió el monólogo local con un intento de disparo frustrado por Casadó, que desde el suelo evitó el remate franco del portugués.

No se asustó el equipo catalán, que no tardó en anotar el cuarto. Esta vez Fermín López trazó un desmarque que Cubarsí visualizó a la perfección con un pase tenso que el andaluz aprovechó con un remate preciso. El linier lo anuló inicialmente por fuera de juego, pero el VAR finalmente validó el tanto (min.24).

El Barça seguía divirtiéndose y el Valencia, desnortado y sin tensión, no sabía si presionar a un rival desatado o encerrarse en el área. En una contra, el equipo visitante estuvo cerca de recortar distancias. Szczesny derribó a Hugo Duro en un mano a mano. El árbitro no dudó en pitar los once metros, pero finalmente invalidó el penalti por una falta previa de Gayà a Kounde.

Publicidad

Todo le iba en contra al Valencia, que cerró un primer tiempo horrible con otro gol en contra en la prolongación. Lamine Yamal se inventó otro pase al espacio, Raphinha remató el balón al palo y Fermín recogió el balón para transformar el quinto sin oposición (min.45+4).

Con todo decidido, el segundo tiempo fue un trámite. El Barcelona continuó llegando al área de Mamardashvili, pero echó de menos la puntería de la primera parte, mientras que el Valencia, a pesar del resultado, fue osado con una presión avanzada.

Publicidad

Ferran gozó de las ocasiones más claras, pero fue Hugo Duro el que marcó después de rematar un centro raso de Diego López (5-1, min.59).

Tras el tanto, Flick movió el banquillo. Entró el ‘9’ titular, Robert Lewandowski, que al tercer toque que dio en el césped anotó el sexto tanto de su equipo. El delantero polaco recibió un balón preciso de Fermín -autor de dos goles y dos asistencias- y armó un remate cruzado con la derecha para anotar su decimoséptimo gol en LaLiga (6-1, min.66).

Con el público de Montjuïc haciendo la ola, llegó el séptimo, de Tárrega (min.75) en propia puerta al rechazar un centro de Ferran Torres. Antes, el árbitro anuló un tanto de Fran Pérez.

El partido terminó con el regreso del central Mouctar Diakhaby tras once meses en el dique seco por una grave lesión en la rodilla. Fue la única buena noticia para el Valencia en la pesadilla que vivió en Montjuïc.