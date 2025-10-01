🔴 Barcelona vs. PSG, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Champions League

📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜

El encuentro se podrá observar por ESPN y la plataforma Disney+. De igual manera, podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas y otras acciones del partido en el portal del Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol