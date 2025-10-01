Síguenos en::
Gol Caracol  / 🔴 Barcelona vs. PSG, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Champions League
EN VIVO

🔴 Barcelona vs. PSG, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Champions League

Este miércoles, el Barcelona recibirá en su casa al PSG, por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. El conjunto francés va sin varias de sus figuras. ¡Revise el minuto a minuto!

Por: Jhonatan David Reyes RubioJhonatan Reyes-Periodista Gol Caracol 
Actualizado 1 de oct, 2025
Barcelona vs PSG
Fotos: AFP
  • 01:26 p. m. - Barcelona vs PSG
    ⚪¡Titular del PSG!⚪

  • 01:08 p. m. - Barcelona vs PSG
    🔵🔴¡Titular del Barcelona!🔵🔴

  • 12:40 p. m. - Barcelona vs PSG
    📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜

    El encuentro se podrá observar por ESPN y la plataforma Disney+. De igual manera, podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas y otras acciones del partido en el portal del Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol

  • 12:36 p. m. - Barcelona vs PSG
    🕛¿A qué hora se jugará el partido?🕛

    El balón comenzará a rodar a las 2:00 p.m. (hora de Colombia).

  • 12:33 p. m. - Barcelona vs PSG
    👋¡Bienvenidos!👋

    En el estadio Olímpico de Montjuic se enfrentarán 'culés' y parisinos, en busca de sumar su segunda victoria en el torneo.

