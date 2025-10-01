🔴 Barcelona vs. PSG, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Champions League

⚪¡Titular del PSG!⚪
Le onze parisien à Barcelone. ⚔️ @EASPORTSFC pic.twitter.com/tOJzMH29S7— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 1, 2025
El encuentro se podrá observar por ESPN y la plataforma Disney+. De igual manera, podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas y otras acciones del partido en el portal del Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol
El balón comenzará a rodar a las 2:00 p.m. (hora de Colombia).
En el estadio Olímpico de Montjuic se enfrentarán 'culés' y parisinos, en busca de sumar su segunda victoria en el torneo.
