🔴 Barcelona vs. Real Madrid, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del clásico por la Liga de España

Where football turns into history.#ElClásico pic.twitter.com/OjHee0foUF— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026
- 11:35 a. m. - Previa del clásico entre el Barcelona vs. Real MadridEl Spotify Camp Nou prepara todo para recibir a los 'merengues'.
- 11:31 a. m. - Previa del clásico entre el Barcelona vs. Real Madrid🤔 ¿Quiénes serán los encargados del clásico? 🤔
En esta oportunidad, el CTA (Comité de Técnico de Árbitros) designó al español Alejandro Hernández Hernández para dirigir el encuentro entre Barcelona vs. Real Madrid. Entre tanto, el encargado del VAR será Javier Iglesias Villanueva.
- 11:30 a. m. - Previa del clásico entre el Barcelona vs. Real Madrid📅¿Cuándo fue la última vez que se enfrentaron? 💪🏻
🔵🔴 El último encuentro entre ambos equipos fue el 11 de enero del 2026, por la final de Supercopa de España⚪
- 11:28 a. m. - Previa del clásico entre el Barcelona vs. Real Madrid🗣️ ¡Declaraciones de Álvaro Arbeloa! ⚪
“Espero un gran partido contra un gran rival, un equipo que ha estado rindiendo excepcionalmente bien, estamos con muchas ganas de jugar el partido que más atención reclama en el mundo (...). En el caso de lo ocurrido recientemente, los jugadores han reconocido su error, han pedido perdón y para mí eso es suficiente. No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública", manifestó el DT en rueda de prensa previo al encuentro.
- 11:27 a. m. - Previa del clásico entre el Barcelona vs. Real Madrid🗣️ ¡Declaraciones de Hansi Flick! 🔵🔴
“Sé que es un partido especial. Es especial para todos, los jugadores, el personal, pero no estoy pensando en nada más, solo en jugar un gran partido y ganarlo. Eso es lo que quiero ver. (...). Sé que es un partido especial. Es especial para todos, los jugadores, el personal, pero no estoy pensando en nada más, solo en jugar un gran partido y ganarlo. Eso es lo que quiero ver”, declaraciones del DT en rueda de prensa.
- 11:26 a. m. - Previa del clásico entre el Barcelona vs. Real Madrid⚪¿Cómo llega al encuentro el equipo de Álvaro Arbeloa?⚪
El ‘conjunto blanco’, por su parte, atraviesa un momento crítico. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa ocupan la segunda posición del torneo con 77 puntos, situándose a 11 de distancia de su rival de hoy. Además, el vestuario vive días difíciles debido al reciente altercado entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.
- 11:24 a. m. - Previa del clásico entre el Barcelona vs. Real Madrid🔵🔴 ¿Cómo llega el equipo de Hansi Flick? 🔵🔴
El equipo 'culé' ha conseguido una racha de nueve victorias consecutivas en sus últimos encuentros de liga. Además, es el actual líder de la Liga de España con 88 puntos, donde en este encuentro buscará la manera de proclamarse ganador de la Liga.
- 11:23 a. m. - Previa del clásico entre el Barcelona vs. Real Madrid🤔🏟️ ¿Dónde se jugará el partido? 🤔🏟️
🏟️ 📍 ⚽ El balón rodará en el Spotify Camp Nou 🏟️ 📍 ⚽
- 11:22 a. m. - Previa del clásico entre el Barcelona vs. Real Madrid⏱️¿A qué hora inicia el clásico?⏱️
El encuentro entre ‘cules’ y ‘merengues’ se llevará a cabo hoy a las ⏱️ 2:00 de la tarde, hora Colombia. ⏱️
- 11:21 a. m. - Previa del clásico entre el Barcelona vs. Real Madrid¡👋🏻Bienvenidos 👋🏻!
Hola a todos, y sean bienvenidos a este minuto a minuto del 🤩 gran clásico 🤩 entre 🔵🔴Barcelona 🔵🔴 y ⚪Real Madrid⚪, correspondiente a la jornada 35 de La Liga de España.
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