🔴 Barcelona vs. Real Madrid, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del clásico por la Liga de España

🗣️ ¡Declaraciones de Hansi Flick! 🔵🔴

Hansi Flick, DT del Barcelona. AFP

“Sé que es un partido especial. Es especial para todos, los jugadores, el personal, pero no estoy pensando en nada más, solo en jugar un gran partido y ganarlo. Eso es lo que quiero ver. (...). Sé que es un partido especial. Es especial para todos, los jugadores, el personal, pero no estoy pensando en nada más, solo en jugar un gran partido y ganarlo. Eso es lo que quiero ver”, declaraciones del DT en rueda de prensa.