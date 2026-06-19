🔴 Brasil vs. Haití, EN VIVO HOY; siga el minuto a minuto por el Mundial 2026

El juez central dio la orden y la pelota ya rueda en territorio norteamericano.
- 07:32 p. m. - BRAISL 0-0 HAITÍ¡Empezó el partido!
- 07:22 p. m. - ¡Salieron al terreno de juego!
Acompañados de la terna arbitral; los futbolistas de ambos equipos salieron para cumplir con los actos protocolarios, previos al inicio del encuentro.
- 07:22 p. m. - ¡Así alineará Haití!
Yo devan— Fédération Haïtienne de Football (@fhfhaiti) June 19, 2026
Nou dèyè
Ansanm nou nan mitan fòs zansèt yo !
Men lis 11 gèrye, 11 pitit Desalin ki pral kòmanse batay la pou Ayiti jodia !
Ann voye enèji ak fòs pou Grenadye yo ! pic.twitter.com/D9X8kJ4yhT
- 07:20 p. m. - ¡Así luce el estadio, previo al partido!
HOJE É AQUI! 🏟️🇧🇷💛— brasil (@CBF_Futebol) June 19, 2026
Tudo pronto no Philadelphia Stadium para receber Brasil X Haiti pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. Vai, Brasil!#fifaworldcup pic.twitter.com/E15hm0XuLj
- 07:20 p. m. - ¡Así alineará Brasil!
BRASIL DEFINIDO! 🇧🇷— brasil (@CBF_Futebol) June 19, 2026
Confira os 11 nomes escalados pelo Mister para enfrentar o Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h30 (Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026.
📺 TV Globo / GE TV / Cazé TV / SBT / NSports
🏟️ Estádio da Filadélfia… pic.twitter.com/qKQRuuCAUo
- 07:17 p. m. - ¡Bienvenidos!
Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Brasil y Haití, correspondiente a la segundo jornada del grupo C.
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