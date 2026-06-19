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Gol Caracol  / 🔴 Brasil vs. Haití, EN VIVO HOY; siga el minuto a minuto por el Mundial 2026
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🔴 Brasil vs. Haití, EN VIVO HOY; siga el minuto a minuto por el Mundial 2026

La 'canarinha' tiene su segunda salida en el certamen mundialista, enfrentando a los haitianos, que también están urgidos de un triunfo en el grupo.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 19 de jun, 2026
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Vinícius Brasil
Vinícius celebra gol con Brasil - Foto:
AFP
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  • 07:32 p. m. - BRAISL 0-0 HAITÍ
    ¡Empezó el partido!

    El juez central dio la orden y la pelota ya rueda en territorio norteamericano.

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  • 07:22 p. m. - ¡Salieron al terreno de juego!

    Acompañados de la terna arbitral; los futbolistas de ambos equipos salieron para cumplir con los actos protocolarios, previos al inicio del encuentro.

  • 07:22 p. m. - ¡Así alineará Haití!

  • 07:20 p. m. - ¡Así luce el estadio, previo al partido!

  • 07:20 p. m. - ¡Así alineará Brasil!

  • 07:17 p. m. - ¡Bienvenidos!

    Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Brasil y Haití, correspondiente a la segundo jornada del grupo C.

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