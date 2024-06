Calendario Eurocopa 2024: día y hora de todos los partidos

La Eurocopa es uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional, donde las selecciones nacionales de fútbol de Europa compiten por el prestigioso título de campeón del continente.

Este torneo se celebra cada cuatro años. La Eurocopa comenzará el próximo 14 de junio a las 2:00 p.m. (hora colombiana) con el partido inaugural entre Alemania vs. Escocia. El torneo acaba el domingo 14 de julio.

Así será el calendario de partidos de la Eurocopa 2024, que se disputará en Alemania:

🧐⚽ Un vistazo a las 24 participantes en la #EURO2024 en Alemania 🇩🇪👇 https://t.co/QDEZhJTSzg — UEFA.com en español (@UEFAcom_es) June 11, 2024

Primera fase:

Viernes 14 de junio de 2024:

Grupo A: Alemania vs. Escocia - 2:00 p.m. (hora colombiana) - Múnich.

Sábado 15 de junio de 2024:

Grupo A: Hungría vs. Suiza - 8:00 a.m. (hora colombiana) - Colonia.

Grupo B: España vs. Croacia - 11:00 a.m. (hora colombiana) - Berlín.

Grupo B: Italia vs. Albania - 2:00 p.m. (hora colombiana) - Dortmund.

Domingo 16 de junio de 2024:

Grupo D: Polonia vs. Países Bajos - 8:00 a.m. (hora colombiana) - Hamburgo.

Grupo C: Eslovenia vs. Dinamarca - 11:00 a.m. (hora colombiana) - Stuttgart.

Grupo C: Serbia vs. Inglaterra - 2:00 p.m. (hora colombiana) - Gelsenkirchen.

Alemania 2024 será la decimoséptima edición de la fase final de la Eurocopa. Juergen Schwarz/Getty Images

Lunes 17 de junio de 2024:

Grupo E: Rumanía vs. Ucrania - 8:00 a.m. (hora colombiana) - Múnich.

Grupo E: Bélgica vs. Eslovaquia - 11:00 a.m. (hora colombiana) - Fráncfort.

Grupo D: Austria vs. Francia - 2:00 p.m. (hora colombiana) - Dusseldorf.

Martes 18 de junio de 2024:

Grupo F: Turquía vs. Georgia - 11:00 a.m. (hora colombiana) - Dortmund.

Grupo F: Portugal vs. República Checa 2:00 p.m. (hora colombiana) - Leipzig.

Miércoles 19 de junio de 2024:

Grupo B: Croacia vs. Albania - 8:00 a.m. (hora colombiana) - Hamburgo.

Grupo A: Alemania vs. Hungría - 11:00 a.m. (hora colombiana) - Stuttgart.

Grupo A: Escocia vs. Suiza - 2:00 p.m. (hora colombiana) - Colonia.

Jueves 20 de junio de 2024:

Grupo C: Eslovenia vs. Serbia - 8:00 a.m. (hora colombiana) - Múnich.

Grupo C: Dinamarca vs. Inglaterra - 11:00 a.m. (hora colombiana) - Fráncfort.

Grupo B: España vs. Italia - 2:00 p.m. (hora colombiana) - Gelsenkirchen.

Eurocopa 2024. MICHAELA STACHE/AFP

Viernes 21 de junio de 2024:

Grupo E: Eslovaquia vs. Ucrania - 8:00 a.m. (hora colombiana) - Dusseldorf.

Grupo D: Polonia vs. Austria - 11:00 a.m. (hora colombiana) - Berlín.

Grupo D: Países Bajos vs. Francia - 2:00 p.m. (hora colombiana) - Leipzig.

Sábado 22 de junio de 2024:

Grupo F: Georgia vs. República Checa - 8:00 a.m. (hora colombiana) - Hamburgo.

Grupo F: Turquía vs. Portugal - 11:00 a.m. (hora colombiana) - Dortmund.

Grupo E: Bélgica vs. Rumania - 2:00 p.m. (hora colombiana) - Colonia.

Domingo 23 de junio de 2024:

Grupo A: Suiza vs. Alemania - 2:00 p.m. (hora colombiana) - Fránkfurt

Grupo A: Escocia vs. Hungría - 2:00 p.m. (hora colombiana) - Stuttgart.

Lunes 24 de junio de 2024:

Grupo B: Albania vs. España - 2:00 p.m. (hora colombiana) - Dusseldorf.

Grupo B: Croacia vs. Italia - 2:00 p.m. (hora colombiana) - Leipzig.

- Martes 25 de junio de 2024:

Grupo D: Países Bajos vs. Austria - 11:00 a.m. (hora colombiana) - Berlín.

Grupo D: Francia vs. Polonia - 11:00 a.m. (hora colombiana) - Dortmund.

Grupo C: Inglaterra vs. Eslovenia - 2:00 p.m. (hora colombiana) - Colonia.

Grupo C: Dinamarca vs. Serbia - 2:00 p.m. (hora colombiana) - Múnich.

Miércoles 26 de junio de 2024:

Grupo E: Eslovaquia vs. Rumania - 11:00 a.m. (hora colombiana) - Fráncfoort.

Grupo E: Ucrania vs. Bélgica - 11:00 a.m. (hora colombiana) - Stuttgart.

Grupo F: Georgia vs. Portugal - 2:00 p.m. (hora colombiana) - Gelsenkirchen.

Grupo F: República Checa vs. Turquía - 2:00 p.m. (hora colombiana) - Hamburgo.

Portugal vs. Croacia, partido de fogueo. Gualter Fatia/Getty Images

Octavos de final:

Sábado 29 de junio de 2024: .

.37. 1º A vs. 2º C - 2:00 p.m. (hora colombiana) - Dortmund.

.38. 2º A vs. 2º B - 11:00 a.m. (hora colombiana) - Berlin.

Domingo 30 de junio de 2024:

.39. 1º B vs. 3º A/D/E o F - 2:00 p.m. (hora colombiana) - Colonia.

.40. 1º C vs. 3º D/E o F - 11:00 a.m. (hora colombiana) - Gelsenkirchen.

Lunes 1 de julio de 2024: .

.41. 1º F vs. 3º A/B/C - 2:00 p.m. (hora colombiana) - Fráncfort.

.42. 2º D vs. 2º E - 11:00 a.m. (hora colombiana) - Dusseldorf.

Martes 2 de julio:

.43. 1º E vs. 3º A/B/C o D - 11:00 a.m. (hora colombiana) - Múnich.

.44. 1º D vs. 2º F - 2:00 p.m. (hora colombiana) - Leipzig.

Eurocopa 2024. MICHAELA STACHE/AFP

Cuartos de final:

Viernes 5 de julio de 2024:

.45. Ganador del 39 vs. Ganador del 37 - 11:00 a.m. (hora colombiana) - Stuttgart.

.46. Ganador del 41 vs. Ganador del 42 - 2:00 p.m. (hora colombiana) - Hamburgo.

Sábado 6 de julio de 2024:

.47. Ganador del 43 vs. Ganador del 44 - 2:00 p.m. (hora colombiana) - Berlín.

.48. Ganador del 40 vs. Ganador del 38 - 11:00 a.m. (hora colombiana) - Dusseldorf.

Semifinales:

Martes 9 de julio de 2024:

Ganador del 45 vs. Ganador del 46 - 2:00 p.m. (hora colombiana) - Múnich.

Miércoles 10 de julio de 2024:

Ganador del 47 vs. Ganador del 48 - 2:00 p.m. (hora colombiana) - Dortmund.

Final :

Domingo 14 de julio de 2024:

Ganador primera semifinal vs. ganador segunda semifinal - 2:00 p.m. (hora colombiana) - Berlín.