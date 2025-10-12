Síguenos en::
Gol Caracol  / 🔴 Cali vs. Sao Paulo, EN VIVO: minuto a minuto de la Copa Libertadores femenina, ONLINE
EN VIVO

🔴 Cali vs. Sao Paulo, EN VIVO: minuto a minuto de la Copa Libertadores femenina, ONLINE

En busca de un cupo a las semifinales del torneo internacional, Cali enfrenta al club brasileño, en el estadio Florencio Sola, en territorio argentino.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 12 de oct, 2025
Luisa Agudelo y demás jugadoras de Deportivo Cali celebran en la Copa Libertadores femenina 2025
AFP
REFRESCAR
  • 06:10 p. m. - PREVIA - CALI VS. SAO PAULO
    🔎 ¿En qué estadio juegan?

    El estadio Florencio Sola, recinto deportivo propiedad del Club Atlético Banfield, ubicado en Argentina, abrió sus puertas.

  • 06:10 p. m. - PREVIA - CALI VS. SAO PAULO
    🕣 ¿A qué hora es el juego?

    La pelota rodó a las 6:00 p.m. (Hora de Colombia).

  • 06:09 p. m. - PREVIA - CALI VS. SAO PAULO
    👋 ¡Bienvenidos a este minuto a minuto!

    No se desconecte ni un segundo porque, desde este momento y hasta el final, le llevaremos lo mejor de este juego de Copa Libertadores femenina 2025.

