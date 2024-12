Carlo Ancelotti advierte al Barcelona sobre la definición de La Liga: “Será competida”

El italiano Carlo Ancelotti , entrenador del Real Madrid , destacó que la de esta temporada “será una Liga más competida” que las anteriores, destacando el nivel del Atlético de Madrid y asegurando que el equipo que salga campeón puede hacerlo “con menos de 90 puntos”.

“Será una Liga más competida. Con el Barcelona y el Atlético, que va a pelear también porque tiene los recursos para tratar de ganar esta competición. Va a ser una Liga muy entretenida hasta el final. Y creo que este año se puede ganar la Liga con menos de 90 puntos”, comentó en rueda de prensa.

Ancelotti, en su penúltima rueda de prensa de 2024, antes de recibir al Sevilla este domingo en el Santiago Bernabéu, hizo balance del año.

“El momento más feliz… Hay muchos. Ha sido un año fantástico, inolvidable. ¿Irrepetible? No lo sé, creo que se puede repetir, si sacamos nuestra mejor versión porque tenemos una plantilla de un nivel muy alto. La Copa de Europa es el momento más feliz. El más triste… No hemos perdido muchos partidos este año, pero puede ser la derrota contra el Barcelona aquí en el Bernabéu”, apuntó.

“Le doy una nota de sobresaliente teniendo en cuenta las dificultades que hemos tenido. Hemos ganado cinco títulos. El próximo año es siempre el mismo, competir, luchar, pelear y ganar la ‘Champions’ otra vez”, añadió.

“A Papa Noel no le puedo pedir que no me lluevan las críticas en 2025. Las críticas son a veces también un regalo. Son aceptables cuando tu no haces las cosas como las tienes que hacer; no es nada nuevo”, completó.

El técnico italiano contestó a si le suponía más desgaste a él como técnico el atender a los medios de comunicación en más de 100 ocasiones durante la temporada respecto al calendario de los jugadores.

“Obviamente el calendario de los futbolistas es peor. La rueda de prensa es un momento a veces entretenido también, no me cuesta hacer ruedas de prensa. De estas mil preguntas, un 10% pueden ser un poco feas a veces, pero, al final, todos lo hemos pasado bastante bien”, dijo.

Además, se refirió a la “confianza” como un aspecto clave para que los futbolistas muestren su mejor versión, como es el caso de los últimos dos brasileños reconocidos con un gran premio individual: Kaka al ganar el ‘Balón de Oro’ en 2007 y Vinícius con el ‘The Best’ que recibió el pasado martes.

“A los dos les he dado confianza. Cuando al jugador con talento le das confianza él saca su mejor nivel. Es imposible darle la confianza a todos, porque es meterle a jugar cuando no está a su mejor nivel. Solo les he dado esto. Y, después, uno gana porque tiene la calidad de jugar como el mejor del mundo”, señaló.