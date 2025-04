Carlo Ancelotti contó la verdad de la supuesta discusión con los jugadores del Real Madrid

El técnico italiano Carlo Ancelotti , pese a tener un año más de contrato con el Real Madrid , hasta junio de 2026, marcó el final de la presente temporada como el momento para valorar su continuidad, y desmintió que haya "ningún tipo de enfrentamiento" con el club.

"He hablado con los jugadores y con el club, estamos todos en la misma línea, que es seguir en la pelea por los títulos que tenemos", desveló Ancelotti en su comparecencia ante los medios en la Ciudad Real Madrid, confirmando reuniones tras la eliminación de la Champions League contra Arsenal en cuartos de final.

"No hay ningún tipo de enfrentamiento y nunca lo he tenido con el club porque estamos en el mismo barco siempre. Quien habla de enfrentamiento mío con el club y el presidente no dice la verdad. Sobre todo en estos momentos es cuando el presidente muestra más cariño hacia mí, más que cuando hemos ganado. Ha sido siempre así en este club", manifestó visiblemente molesto.

El técnico italiano reconoció que tanto jugadores como cuerpo técnico están "todos dolidos" y con el mismo sentimiento de decepción que "la afición" por la eliminación en la "competición más importante", una Liga de Campeones que marca cada temporada del Real Madrid.

Publicidad

"Son cosas que en el fútbol pueden pasar, no siempre se puede ganar, pero tenemos la misma idea, no hay ningún tipo de enfrentamiento. La realidad es que se cuestiona todo a un club que ha ganado casi treinta títulos en once años. Cuestionar a un club que ha ganado tanto me parece engañar y es lo que más me ha molestado", explicó.

Lejos de criticar ni dejar reproche a ninguno de sus jugadores, Carlo Ancelotti mostró agradecimiento por todo lo que le han hecho ganar como entrenador del Real Madrid hasta convertirse en el técnico con más títulos en la historia del club blanco.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, dando indicaciones en el partido contra Arsenal, por Champions League AFP

Publicidad

"Lo único que quiero hacer es agradecer a todos estos jugadores porque hasta ahora lo he pasado muy bien y quiero pasarlo todavía. Seguimos peleando, con buenas relaciones, seguimos unidos. A día de hoy solo les quiero agradecer porque me han dado la oportunidad de ganar dos Champions en los últimos cuatro años", dijo.

De forma insistente trasladó a final de temporada cualquier pregunta que recibió sobre su continuidad en el Real Madrid la próxima temporada, sin llegar a desvelar cuál considera el momento exacto, antes o después del Mundial de Clubes que se disputa en verano.

"No quiero hablar de mi futuro, es una pregunta obvia de la que no quiero hablar. Hablaré con el club. No quiero hacerlo aquí", dejó claro.

"No me arrepiento de nada, siempre he tenido una óptima relación con el club desde que llegué, la tengo y la vamos a tener. Todo lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer, lo haremos siempre juntos. No hemos tenido nunca, ni vamos a tener nunca, ningún tipo de enfrentamiento. Decir eso no es la realidad, significa engañar a la gente", sentenció.