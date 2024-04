Carlo Ancelotti mostró todo su apoyo a que Xavi Hernández siga como DT del Barcelona

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, valoró de forma positiva el cambio de opinión de Xavi Hernández y su continuidad al mando del Barcelona, al tiempo que aseguró que "ha hecho un buen trabajo" y que es "una decisión correcta".

"Xavi ha hecho un buen trabajo en el Barcelona, conoce muy bien el club y me parece una decisión correcta que se quede", manifestó Ancelotti cuando fue preguntado en su comparecencia sobre el cambio de rumbo del técnico del Barcelona tras haber anunciado hace meses su marcha a final de temporada.

Para Ancelotti no tiene importancia un cambio de opinión como el de Xavi y confesó que él también ha tenido varios durante su carrera.

"Todo es importante", dijo cuando se le habló de si tenía más valor el contrato firmado o la palabra. "Tenemos que respetar los cambios de opiniones, no pasa nada, no hay nada escrito. Yo muchas veces he cambiado de opinión a lo largo de mi carrera. Cambiar de opinión es el éxito y está permitido".

Más breve fue 'Carletto' cuando se le trasladó la frase de Joan Laporta, presidente del Barcelona, sobre la petición de repetición del clásico si existe una imagen que demuestre que el gol fantasma de Lamine Yamal fue gol y el balón traspasó por completo la línea. "Es una opinión, no opino sobre opiniones", dijo el técnico italiano.

Ancelotti ya piensa en lo que será el próximo partido de LaLiga de España contra Real Sociedad

Rodrygo y Jude Bellingham, futbolistas del Real Madrid. Foto: AFP

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, no descartó que Jude Bellingham y Rodrygo Goes viajen a San Sebastián para el encuentro liguero de este viernes ante la Real Sociedad, para el que descartó a Ferland Mendy pese a estar recuperado de sus molestias musculares.

"Bellingham ha tenido un problema de estómago esta noche, Rodrygo tiene una gripe", confirmó Ancelotti en su comparecencia este jueves ante los medios en la Ciudad Real Madrid.

"Creo que van a estar disponibles para mañana. Hoy se han quedado en casa, ojalá puedan viajar mañana", añadió sin descartar que los dos jugadores formen parte de la expedición pese a que tengan pocas opciones de minutos antes de medirse al Bayern Múnich en semifinales de la Liga de Campeones.

El francés Ferland Mendy será baja en San Sebastián, como confirmó Ancelotti, tras dejar atrás las molestias musculares que ya le dejaron sin minutos en el clásico: "Creo que Mendy no va a viajar, está bien pero prefiero que se quede aquí a trabajar para estar listo para el partido de Champions".