Carlo Ancelotti protagonizó encontronazo con DT de Alavés: aquí las razones de su discusión

Luis García Plaza, técnico del Alavés , aclaró la discusión que tuvo con Carlo Ancelotti al final del partido, asegurando que es "un fenómeno" al que admira, y desveló que fue por la acción en la que Endrick fue amonestado, que aseguró "nadie puede decir que no sea roja".

"Carlo es un fenómeno y le tengo una admiración muy grande. Él ha dicho que alguna amarilla no era y le he dicho que le han perdonado una roja. Tuvimos que jugar los últimos diez minutos contra diez", aseguró en rueda de prensa.

"Después, a lo mejor no ganamos o nos meten otro gol, pero tienen que jugar sin ese jugador. Nadie puede decir que no sea roja, todo el mundo lo ve. Además entiendo que el árbitro no lo vea pero para eso está el VAR. Es roja porque solo tiene intención de pegar. Es roja y reconozco que ha habido alguna amarilla del Real Madrid que se podía haber evitado pero teníamos que haber jugado contra diez", añadió.

¡Atención a la reacción de Carletto! 🤣🤨 Luis García Plaza, entrenador de Alavés, se acercó a discutir con Ancelotti post partido en el Bernabéu. pic.twitter.com/AsXUktxIbt — SportsCenter (@SC_ESPN) September 24, 2024

Pese a la derrota (3-2), el técnico del Alavés se mostró orgulloso de la imagen dejada por sus jugadores y la lucha hasta el final que devolvió la emoción a un partido que parecía sentenciado.

"Que te meta 3-0 el Madrid no es raro porque la diferencia es enorme. Si van a tope nos ganan fácil porque son muy superiores pero mi equipo compite hasta el final, nos hemos enchufado con el gol y al final con el entusiasmo les generas las dudas", analizó.

Kylian Mbappé celebra con el Real Madrid Foto: AFP

"El año pasado aquí no competimos, hoy hemos estado con nuestras armas y chapó para los jugadores. Eso sí, el siguiente hay que sumar. El Real Madrid te puede meter tres pero tenemos que reducir los goles en contra. Estamos marcando goles sin sumar", añadió.

Los goles del Real Madrid no los achacó a errores individuales García Plaza de sus jugadores y sí a las virtudes de los rivales.

Endrick, jugador del Real Madrid Foto: AFP

"No fue por desconexión, Vinícius se va de nuestro jugador más rápido porque lo hace ante equipos de Champions. Teníamos un plan de aguantar y los goles han sido en los arranques de cada parte y en el final de la primera, pero tenemos un equipo que compite".

"Hay una diferencia muy grande pero damos todo lo que tenemos. Pudimos sumar un punto pero también pudieron ellos ganarnos más fácil. Contento por ser capaces de marcar dos goles, no queríamos encajar tres pero tienen jugadores como Vinícius que se va hasta del jugador más rápido que tenemos. Hemos dado una imagen digna", sentenció.