Girona vs. Rayo Vallecano: Yaser Asprilla y Jhon Solís retan a James Rodríguez

En la Liga de España no hay espera y una nueva jornada está en marcha, en este caso, la séptima fecha. El calendario del balompié 'ibérico' dicta que Girona vs. Rayo Vallecano se verán las caras este miércoles, lo que representa que habrá duelo colombiano en el césped del Estadio Montilivi: Yaser Asprilla y Jhon Solís retarán a James Rodríguez

El plantel del Girona llega al compromiso contra los 'rayistas' con una derrota por 2-0 de su visita al Valencia. Pero pese al resultado en Mestalla, Yaser fue de los que más brilló y tuvo unas acciones individuales dignas de aplausos. Mientras que los de Vallecas sumaron un empate a un gol frente al Atlético de Madrid, y por el lado de Rodríguez Rubio, acumuló 18 minutos y generó un par de lanzamientos desde fuera del área, uno de ellos con dirección a puerta.

En Girona buscan recuperarse

Los dirigidos por Miguel Ángel Sánchez Muñoz, Míchel, intentarán volver al triunfo luego de tres caídas consecutivas, dos por Liga de España y una en su estreno en la Champions League. Contra el Rayo Vallecano será una linda de oportunidad de lograrlo. Se prevé que Yaser Asprilla sea de la partida contra los 'rayistas'.

Yaser Asprilla, el '10' del Girona, en acción de juego contra Valencia, en La Liga Getty Images

Publicidad

"Ahora mismo es nuestra realidad. Hay que asumirlo. Hemos mejorado en defensa, pero en juego no hemos demostrado ser un equipo de arriba. Si este proceso es de adaptación, necesito que sea rápido. Si es porque no entienden las cosas, es problema mío. Es difícil porque la gente espera que el equipo gane y esperan al equipo del año pasado. Ahora mismo no lo somos, somos un equipo nuevo y el Rayo, por juego, está por encima de nosotros", esas fueron las palabras del timonel del equipo catalán en rueda de prensa.

En medio de su charla con los medios, Míchel le dedicó unas frases de elogios a James Rodríguez,al cual calificó como un jugar de "otro nivel y un talento brutal".

Publicidad

Así ven en el Rayo Vallecano el partido

"El Girona ha perdido jugadores capitales y las altas expectativas. Sigo viendo a un Girona muy parecido, los nuevos van encontrando ese daño que hacían anteriormente. Debemos permanecer en la misma línea que contra el Atlético. Debemos hacer un partido perfecto para poder puntuar allí", dijo Íñigo Pérez, DT del Rayo, a los medios de comunicación en la antesala del juego.

A su vez entre sus declaraciones, Pérez no confirmó la titularidad de James Rodríguez, al decir que "me muevo en el día a día. No hago alineaciones en un folio. Entiendo la pregunta y la seguiré respondiendo. No sé si James será titular"

Rayo suma ocho puntos luego de seis jornadas en la Liga de España y se ubica en la décima casilla.

James Rodríguez en su debut con el Rayo Vallecano - Foto: SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett