Carlo Ancelotti: "Tenemos confianza y mucho respeto por el Bayern Múnich"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, bromeó este lunes con el papel de los entrenadores y dijo que hay dos tipos, "los que no hacen nada y los que hacen mucho daño", y señaló que opta por ser de los primeros, tras reivindicar su trabajo al afirmar que "pocos pensaban" que daría esta rueda de prensa de semifinales de 'Champions'.

"Todo el pasado queda como un buen recuerdo y mañana es otra historia distinta, el primer partido de la semifinal. Tenemos confianza teniendo en cuenta que jugamos contra un rival que tiene herramientas, calidad e individualidades muy fuertes", afirmó.

"Estamos felices de estar aquí porque pocos en esta sala pensaban que podía dar yo esta rueda de prensa y lo hemos conseguido con esfuerzo, trabajo y compromiso", aseguró, refiriéndose al papel de favorito que se concedía al Manchester City en cuartos.

Ante el Bayern, en semifinales, 'Carletto' reconoce que a la vez tienen "preocupación y confianza", al sentir cerca "el objetivo de una nueva final". Y preguntado sobre si inventará algo táctico para sorprender en el Allianz, reflexionó sobre el papel del entrenador.

"El papel más importante nunca lo tiene el entrenador. Tengo ideas claras sobre nuestro papel. Hay dos tipos de entrenadores, los que no hacen nada y los que hacen mucho daño. Intento ser de los primeros", bromeó.

"El partido es de los jugadores. Tú puedes meterle la idea de una estrategia, pero ellos tienen que estar convencidos de hacerlo. Luego hay calidad y compromiso. El entrenador tiene que hacer que entiendan bien el trabajo de equipo porque la calidad la tenemos nosotros, el Bayern y el PSG. La diferencia es meter la calidad para el equipo y no sólo para ti. Así puedes ganar", añadió.

Manchester City vs. Real Madrid. DARREN STAPLES/AFP

'Carletto' señaló que pese a que se viera inferior al Real Madrid frente al City, no sintió que "se infravalorará" al equipo blanco en una competición en la que "todo el mundo sabe lo que puede hacer".

Feliz de regresar a Múnich, donde dirigió año y medio al Bayern con recuerdo especial a Rummenigge, mostró máximo respeto por el rival sin mirar la Bundeliga perdida y sí sus buenos cuartos de final.

"Tenemos confianza y mucho respeto por el Bayern, que la verdad que no ha hecho una temporada fantástica en la Bundesliga, pero hizo una eliminatoria espectacular contra el Arsenal. Jugó muy bien los dos partidos ante un equipo muy fuerte en Europa. Tenemos que tener en cuenta la calidad y la historia de este club, que cuenta mucho en la 'Champions'", analizó.

No entró Ancelotti a valorar ni comparar a Alphonso Davies, deseado por el Real Madrid para la próxima campaña, con Ferland Mendy, actual lateral izquierdo titular del equipo blanco: "Estamos felices con Mendy y con que esté listo para el partido. De jugadores del equipo rival no me gusta hablar. Respetamos a todos por su calidad".

Jugadores del Bayern Múnich celebran su victoria y clasificación a semifinales de la Champions League AFP

En especial, resaltó del Bayern su peligro "en transición" con "jugadores muy rápidos", pero también la capacidad similar a la de su Real Madrid de "jugar de distinta manera, con presión alta o bloque bajo".

Sobre el equipo que alineará, no despejó 'Carletto' la principal duda, la demarcación que ocupará Aurélien Tchoauméni, si en el centro de la defensa o como mediocentro. "Va a jugar mañana. ¿Dónde? No lo sé", dijo.

"Una alineación es algo injusto, pero es mi trabajo. Estamos contentos de que están volviendo jugadores que han estado fuera toda la temporada. Militao ha cumplido su papel en un partido exigente ante la Real Sociedad y está disponible pare jugar. No tengo que pensar si soy o no injusto porque lo he sido muchas veces esta temporada. Desafortunadamente, es mi papel", sentenció.