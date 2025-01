Carlo Ancelotti: "El partido no ha sido bueno desde el primer al último minuto"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, lamentó este domingo 12 de enero, la severa derrota sufrida contra el Barcelona en la final de la Supercopa (2-5), que justificó en una mala defensa de todo el equipo, y dijo comprender “la tristeza” de la afición.

"Nos deja muy tristes y decepcionados. Pero eso es el fútbol y con la tristeza nos vamos a casa. La tristeza nuestra es la tristeza de la afición. Lo sentimos mucho", se disculpóAncelotti en la rueda de prensa posterior al partido disputado en Yeda.

Según el técnico italiano, el partido "no ha sido bueno desde el primer al último minuto" y a pesar de la expulsión de Szczesny, opinó que su equipo “no supo encontrar soluciones”. “Estoy triste por el partido completo”, insistió.

Real Madrid perdió la final de la Supercopa de España contra Barcelona. FADEL SENNA/AFP

No dudó en reconocer que el Barcelona "mereció ganar" porque defendió mejor que sus jugadores. "Hay que defender bien para ganar este partido y hemos defendido mal", admitió Carlo Ancelotti.

Respecto a la actuación de Lucas Vázquez y Tchouaméni, el técnico “no quiso apuntar a nadie” y solo al ser preguntado por Mbappé, de quien afirmó que hizo "buen partido".

“Cuando hablo de equipo hablo de todo. No hemos defendido bien atrás, ni en el medio. El equipo no ha estado compacto y tenemos que tenemos que defender mejor (…) Han marcado de manera muy sencilla los goles, no hemos sido capaz de trabajar bien a nivel colectivo ni individual”, sostuvo el técnico.

Tras la expulsión del arquero polaco del Barcelona, a Ancelotti se le pasó por la cabeza que sus pupilos podrían dar la vuelta al choque.

"Yo pensé que con la expulsión se podía intentar remontar. No pensé en otra cosa. Absolutamente no", dijo el entrenador, quien admitió que el Barça mereció ganar.

A pesar de la derrota, pidió olvidar rápido la derrota, “mirar hacia adelante y recuperar la buena dinámica” con la que el equipo llegó a Arabia Saudita.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid. Antonio Villalba/Real Madrid via Getty Images