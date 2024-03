Sorteo de cuartos de final de la Champions League 2023/2024: cuándo es, formato y reglas

La Champions Leagueya está en fases definitivas y con ello se espera el último sorteo de la actual temporada, la 2023/2024. El máximo torneo de clubes de Europa define a los equipos clasificados a los cuartos de final y que estarán más cerca de luchar por el preciado trofeo de la famosa 'orejona'.

Y es que en este sorteo de los cuartos de final, que está previsto para el 15 de marzo, de una vez despejará el camino para los cruces de semifinales y posteriormente la gran final que está pactada a realizarse el 1 de junio en el mítico estadio de Wembley, en Londres.

¿Cuáles son los equipos clasificados a los cuartos de final en la Champions 2023/2024?

Aún queda por definir a cuatro equipos, pero los que ya dijeron presente en esta etapa de la Champions League son el Real Madrid, Bayern Múnich, PSG y Manchester City. Así que en ese orden de ideas, falta que se completen las series de los siguientes juegos: Arsenal vs. Porto, Barcelona vs. Nápoles, Atlético de Madrid vs. Inter de Milán, y Borussia Dortmund vs. PSV.

Manchester City campeón de la Champions League Foto: AFP

¿Cuándo y a qué hora es el sorteo de los cuartos de final de la Champions League 2023/2024?

Dicho sorteo del máximo torneo de clubes de Europa, el de los cuartos de final, se efectuará el próximo 15 de marzo de 2024, esto teniendo en cuenta una vez se conozcan todos los clubes que clasificaron, y es que recordemos que los octavos de final tendrán conclusión el 13 de marzo. A las 5:00 de la mañana, en horario de Colombia, será el sorteo en Nyon, Suiza.

La normativa y reglas del sorteo

En esta oportunidad no habrá restricciones, ya que a diferencia de los octavos de final, se pueden enfrentar clubes del mismo país; no hay cabezas de serie y nada.

Según la propia página de la UEFA, "se colocan ocho bolas con los nombres de los cuartofinalistas en un gran bombo central, donde se mezclan. El primer equipo sorteado juega el primer partido en casa contra el segundo equipo sorteado. El procedimiento se repetirá con las demás bolas del bombo para completar los emparejamientos de cuartos de final".

Ya después de este sorteo, se procederá al de semifinales. Aquí se extraerán cuatro bolas con los nombres de 'ganador de cuartos de final 1', 'ganador de cuartos de final 2, 'ganador de cuartos de final 3, y 'ganador de cuartos de final 4'.

La primera y segunda balota extraída significa el primer duelo de semifinales y la primera bola que salga propiciará de local el primer juego de ida; así será con el segundo emparejamiento.

Así serán las fechas para los cuartos de final y semifinales de la Champions League:

Partidos de ida de cuartos de final: 9/10 de abril de 2024

Partidos de vuelta de cuartos de final: 16/17 de abril de 2024

Partidos de ida de semifinales: 30 de abril/1 de mayo de 2024

Partidos de ida de semifinales: 7/8 de mayo de 2024

Ya para la final se hará un sorteo "adminsitrativo" para determinar quién será 'local' en la gran final.