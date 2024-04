Pablo Peirano: "Los que clasificaron lo hicieron por mérito; son duros y competitivos"

Luego de caer por 1-0 frente a Jaguares, en la fecha 19 de la Liga Betplay I-2024, Pablo Peirano habló en rueda de prensa y analizó el presente del cuadro ‘cardenal’ de cara a lo que serán las finales del fútbol colombiano.

Enfatizando en la complejidad presentada por la naturaleza del esquema y juego del cuadro de Montería, el entrenador de Independiente Santa Feafirmó que el ‘cardenal’ se enfrentó a un equipo difícil y en una plaza compleja: “Lo más complicado era el tema de las transiciones rápidas, que todas las llegadas que tiene este equipo son de esa manera, cuando convierte los goles o las acciones de gol, son cuando el equipo lo hunde, lo hace jugar en las transiciones, eso fue en lo que hicimos más hincapié”.

“Tanto Hugo Rodallega como Marcelo Ortiz estaban pensando para el partido del miércoles, eso estaba así. Para el partido contra Internacional Palmira, eso estaba así y otros jugadores que también salieron para no darles tanta fatiga, teníamos una diferencia de jugadores que no podía venir”, agregó Pablo Peirano, revelando el porqué las alineaciones de Copa y este domingo en Liga.

Jugadores de Santa Fe y un festejo de gol en la Copa Colombia contra Inter de Palmira. @SantaFe

Sumado a eso, el estratega ‘cardenal’ también se refirió a los cuadrangulares finales, donde quedaron instalados en el Grupo B: “Con respecto a los ocho, todos los que clasificaron lo hicieron por mérito, en esa última lista, todos competitivos, todos son equipos duros, no veo a nadie por encima de otros; entre todos los que han jugado se han ganado puntos entre todos, es el que esté mejor y haga las cosas mejor en el campo para marcar diferencia”.

“La idea primaria es y siempre será buscar los tres puntos, más allá de quién esté o no, después, había resultados que se estaban dando y no veíamos conveniente la suma de muchos minutos en algunos jugadores que tuvieron la posibilidad de jugar el miércoles. Para las finales llegamos con todos los jugadores a disposición, Erik Correa está, Facundo Agüero también, todos los futbolistas aptos para jugar las finales. El único que no está es David Ramírez Pisciotti”, concluyó el entrenador de Independiente Santa Fe.

¿En qué grupo quedó instalado Santa Fe?

Tras el sorteo, el cuadro ‘cardenal’ quedó instalado en el grupo B de los cuadrangulares finales, junto a Deportes Tolima, Once Caldas y La Equidad.

El equipo rojo saldrá al ‘ruedo’ frente al cuadro ‘pijao’, por la primera jornada. Por su parte, el ‘blanco blanco’ se enfrentará a los ‘aseguradores’.