Alberto Gamero: "A Millonarios, lo daban por eliminado, pero se sacó la casta y jerarquía"

Alberto Gamero no cabe de la dicha. Este domingo 28 de abril, le cumplió a su gente y, con un estadio Nemesio Camacho El Campín a reventar, venció 3-0 a Boyacá Chicó y clasificó a los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2024. Así las cosas, se logró el primer objetivo, pero, ahora, deberá pensar en lo que viene, entre el rentado local y también Copa Libertadores.

Justamente, en rueda de prensa, el estratega se refirió a lo que le gustó de su equipo en el remate del 'todos contra todos' y lo que hay que corregir para lo que se avecina. Además, resaltó la buena labor de sus dirigidos y cómo revirtieron una dura situación. Por último, dio noticias de varios jugadores que están lesionados y espera que puedan volver a actuar.

¿Con qué se queda de lo que mostró el equipo en el semestre?

"Primero, nuevamente, porque no lo pudo olvidar, recordarle la clasificación a 'Pitirri' Salazar. Me quedó con lo hecho en los últimos ocho partidos, donde hemos ganado los últimos seis y empatado dos. Ha habido errores, por supuesto, pero se han hecho cosas buenas. A Millonarios, lo daban por eliminado, pero se sacó la casta y la jerarquía. La remontada que se hizo, no es fácil. Estamos felices con esta clasificación que se consigue en el primer semestre de la Liga".

¿Qué corregir para intentar no recibir tantos goles?

"Hace mucho no teníamos el arco en cero y este domingo se logró. Cometemos errores, impresiones y más, lo que hace que no se pueda tener la valla invicta, pero estamos mirando cuál es la mejor fórmula para tener solidez defensiva. Todos tienen que defender y ahí hemos tenido inconvenientes. En la estructura que tenemos, siempre salimos a buscar y querer la victoria. Boyacá Chicó no tuvo opciones claras, pero se seguirá corrigiendo y mirando qué hacer para mejorar".

¿Dónde ha estado la clave para el crecimiento de Jhoan Hernández?

"Se ha tomado confianza; es un jugador de proyección, que tiene cualidades, entiende el juego y es fuerte para lo que es el fútbol. Además, está rodeado de buenas personas. Cuando recién estaba debutando, tuvo a Macalister Silva como un extremo y lo guió. Se ha soltado. Lo hace bien de lateral y de extremo. Está evolucionando, en un buen momento y es muy positivo para nosotros como equipo, teniendo en cuenta los objetivos que se tienen para esta temporada".

¿Cómo ha sido el jugar sin 'Maca' y Cataño, de enganche?

"Es complicado, tendríamos que modificar la estructura, porque Daniel Cataño, David Macalister Silva y Daniel Ruiz es '10', entonces no estamos para experimentar y lo que queremos es que se recupere alguno. Un '10' que venga por ahí no está y no se tiene. Habría que mirar nuevas opciones y en qué partido lo hacemos. Ojalá que no se nos vayan a lastimar y que los podamos recuperar en estos días, tanto Silva como Cataño porque son piezas importantes para lo que se busca".

Habrá nueve partidos, en 31 días, ¿Qué hacer en ese caso?

"Se nos han presentado todas las dificultades posibles que se le pueden dar a un equipo. Desde que viajamos a Bolivia, el presidente Camacho tuvo que regresarse por un golpe que tuvo, perdimos el partido, volvimos y perdimos a 'Pitirri', luego contra Pasto casi nos remontan y quedábamos eliminados, se nos lesionaron los '10', en fin. Ha pasado de todo, pero este grupo siempre quiere, sabe la responsabilidad que tenemos, lo dan todo, se enfocan, trabajan, luchan, batallan, en fin".

Balance médico de los jugadores lesionados

"En el caso de David Macalister Silva, tiene una resonancia; Daniel Cataño, igual; y respecto a Jorge Arias, nos dijeron que ya está listo para entrenamientos y hacer trabajo de campo. Así que habrá que esperar por lo que pase con los volantes y si podemos contar con ellos para los próximos compromisos o de qué manera se irá manejando, paso a paso".

