🔴 Amstel Gold Race 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la carrera con Remco Evenepoel

La diferencia entre los escapados y el lote es de 4:10.
- 07:25 a. m. - A 130 KM DE METALa fuga se mantiene
- 06:17 a. m. - A 171 KM DE METAHay caída
Sam Maisonobe, Xandro Meurisse y Michiel Lambrecht cayeron de sus bicicletas.
- 06:16 a. m. - A 200 KM DE METABuena renta
Los nueve corredores fugados ya tienen una diferencia favorable de cuatro minutos.
- 06:15 a. m. - A 230 KM DE METAHay fuga
Huub Artz, Filip Maciejuk, Marco Frigo, Warren Barguil, Xabier Mikel Azparren, Joseba López, Siebe Deweirdt, Valentin Retailleau y Abram Stockman le sacan ventaja al pelotón.
- 06:12 a. m. - A 234 KM DE METAPrimer abandono
Manlio Moro (Movistar Team) se retiró de la carrera.
- 06:12 a. m. - A 250 KM DE METAHay intento de fuga
Nueve corredores se ponen al frente con ganas de marcharse.
- 06:11 a. m. - BANDERA ARRIBA🔴 ¡Arrancó la carrera de manera oficial!
Terminó el inicio neutralizado y se da vía libre para que haya ataques e intenten armar la fuga.
- 06:10 a. m. - PREVIA🔴 ¿Qué colombianos corren en esta edición?
Brandon Rivera (INEOS Grenadiers).
- 06:10 a. m. - PREVIA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la Amstel Gold Race 2026
- 06:08 a. m. - PREVIA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?
Esta es la número 60 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1966.
- 06:08 a. m. - PREVIA🏆 Últimos campeones de la carrera
2025: Mattias Skjelmose.
2024: Thomas Pidcock.
2023: Tadej Pogacar.
2022: Michael Kwiatkowski.
2021: Wout van Aert.
- 06:05 a. m. - PREVIA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Maastricht y termina en Valkenburg, ubicadas en territorio neerlandés.
- 06:04 a. m. - PREVIA💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲
La carrera también se podrá ver por Disney Plus.
- 06:04 a. m. - PREVIA📺 Vea la carrera por televisión
ESPN transmite esta competencia, desde las 8:00 de la mañana.
- 06:01 a. m. - PREVIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta competencia?
Esta carrera cuenta con un recorrido total de 257 kilómetros.
- 06:00 a. m. - PREVIA🕣 ¿A qué hora empieza la carrera?
El inicio de la competencia está programado para las 4:04 de la mañana (Hora de Colombia) / 11:04 a.m. (Hora de Francia).
- 06:00 a. m. - PREVIA👋 ¡Bienvenidos a esta carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la Amstel Gold Race 2026, minuto a minuto.
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