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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Amstel Gold Race 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la carrera con Remco Evenepoel
EN VIVO

🔴 Amstel Gold Race 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la carrera con Remco Evenepoel

Este domingo, la edición 60° de la Amstel Gold Race se llevará a cabo entre las localidades de Maastricht y Valkenburg y con un recorrido de 257 kilómetros.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 19 de abr, 2026
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Remco Evenepoel, ciclista del Red Bull Bora Hansgrohe, correrá el Tour de Flandes 2026
Remco Evenepoel, ciclista del Red Bull Bora Hansgrohe, correrá el Tour de Flandes 2026
AFP
REFRESCAR
  • 07:25 a. m. - A 130 KM DE META
    La fuga se mantiene

    La diferencia entre los escapados y el lote es de 4:10.

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  • 06:17 a. m. - A 171 KM DE META
    Hay caída

    Sam Maisonobe, Xandro Meurisse y Michiel Lambrecht cayeron de sus bicicletas.

  • 06:16 a. m. - A 200 KM DE META
    Buena renta

    Los nueve corredores fugados ya tienen una diferencia favorable de cuatro minutos.

  • 06:15 a. m. - A 230 KM DE META
    Hay fuga

    Huub Artz, Filip Maciejuk, Marco Frigo, Warren Barguil, Xabier Mikel Azparren, Joseba López, Siebe Deweirdt, Valentin Retailleau y Abram Stockman le sacan ventaja al pelotón.

  • 06:12 a. m. - A 234 KM DE META
    Primer abandono

    Manlio Moro (Movistar Team) se retiró de la carrera.

  • 06:12 a. m. - A 250 KM DE META
    Hay intento de fuga

    Nueve corredores se ponen al frente con ganas de marcharse.

  • 06:11 a. m. - BANDERA ARRIBA
    🔴 ¡Arrancó la carrera de manera oficial!

    Terminó el inicio neutralizado y se da vía libre para que haya ataques e intenten armar la fuga.

  • 06:10 a. m. - PREVIA
    🔴 ¿Qué colombianos corren en esta edición?

    Brandon Rivera (INEOS Grenadiers).

  • 06:10 a. m. - PREVIA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la Amstel Gold Race 2026
    Perfil, altimetría y recorrido de la Amstel Gold Race 2026
    Perfil, altimetría y recorrido de la Amstel Gold Race 2026
    Procycling Stats.

  • 06:08 a. m. - PREVIA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?

    Esta es la número 60 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1966.

  • 06:08 a. m. - PREVIA
    🏆 Últimos campeones de la carrera

    2025: Mattias Skjelmose.
    2024: Thomas Pidcock.
    2023: Tadej Pogacar.
    2022: Michael Kwiatkowski.
    2021: Wout van Aert.

  • 06:05 a. m. - PREVIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Maastricht y termina en Valkenburg, ubicadas en territorio neerlandés.

  • 06:04 a. m. - PREVIA
    💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    La carrera también se podrá ver por Disney Plus.

  • 06:04 a. m. - PREVIA
    📺 Vea la carrera por televisión

    ESPN transmite esta competencia, desde las 8:00 de la mañana.

  • 06:01 a. m. - PREVIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta competencia?

    Esta carrera cuenta con un recorrido total de 257 kilómetros.

  • 06:00 a. m. - PREVIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la carrera?

    El inicio de la competencia está programado para las 4:04 de la mañana (Hora de Colombia) / 11:04 a.m. (Hora de Francia).

  • 06:00 a. m. - PREVIA
    👋 ¡Bienvenidos a esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la Amstel Gold Race 2026, minuto a minuto.

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