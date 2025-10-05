🔴 Campeonato europeo de ruta 2025, EN VIVO HOY: minuto a minuto, ONLINE y EN DIRECTO

05:35 a. m. - A 170 KM DE LA META 🔴 El grupo que perseguía no prosperó El pelotón aceleró y cazó a los corredores que habían salido en busca del frente de carrera.

Publicidad

05:32 a. m. - A 172 KM DE LA META 🔴 Más ciclistas se pegaron al ritmo del polaco Al ver que Danny van der Tuuk se fue, Nils Brun (Suiza), Lukáš Kubiš (Eslovaquia), Kristiāns Belohvoščiks (Letonia) y Jaakko Hänninen (Finlandia) le siguieron el paso y se pegaron a su ritmo.

05:28 a. m. - A 175 KM DE LA META 🔴 Danny van der Tuuk quiere unirse a la fuga Al ver que ya dieron vía libre, el polaco aceleró, se alejó del pelotón y empieza a acercarse al frente de carrera.

05:27 a. m. - A 178 KM DE LA META 🔴 ¿Cuánta ventaja tiene la fuga? El frente de carrera cuenta con 50 segundos de diferencia con relación al pelotón.

05:27 a. m. - A 180 KM DE LA META 🔴 Se armó la fuga del día Después de varios intentos, tres ciclistas lograron irse en solitario.

05:26 a. m. - A 185 KM DE LA META 🔴 ¿Quiénes van en el frente de carrera? Daan Hoole (Países Bajos).

Mathijs Paasschens (Países Bajos).

Mathias Vacek (República Checa).

05:25 a. m. - A 190 KM DE LA META 🔴 Ya se empezó a hacer una brecha Tres corredores lograron sacar diferencias del pelotón y sueñan con armar la fuga del día.

05:25 a. m. - A 194 KM DE LA META 🔴 Varios quieren seguir al neerlandés Después de lo hecho por Daan Hoole, se animaron Jakub Kaczmarek (Polonia), Iustin-Ioan Văidian (Rumania) y Lukáš Kubiš (Eslovaquia).

05:23 a. m. - A 195 KM DE LA META 🔴 Impresionante lo de Daan Hoole El neerlandés no se puso con rodeos, aceleró, pocos lo pudieron seguir y sacó diferencias.

05:22 a. m. - A 196 KM DE LA META 🔴 Mientras tanto, algunos la pasan mal Vedad Karić, de Bosnia y Herzegovina, se quedó del grupo.

05:21 a. m. - A 197 KM DE LA META 🔴 Se suman más ciclistas a los ataques Martin Svrček, de Eslovaquia, es otro que lo intenta y también acelera en respuesta a los corredores que cambiaron el ritmo.

05:20 a. m. - A 198 KM DE LA META 🔴 Hay respuestas a los movimientos Louis Vervaeke, de Bélgica, no se quedó atrás y respondió al movimiento del suizo.

05:20 a. m. - A 199 KM DE LA META 🔴 Más ataques en el grupo Ahora, quien se animó fue el suizo, Nils Brun, con un arrancón.

05:16 a. m. - A 200 KM DE LA META 🔴 Otros ciclistas que se cuelgan Tahir Yiğit, de Turquía, y Lukas Sulaj Kloppenborg, de Albania, no pueden seguir el ritmo de los de adelante.

05:15 a. m. - A 201 KM DE LA META 🔴 Primeros movimientos en el grupo Lukáš Kubiš, de Eslovaquia, agita el grupo con un arrancón en busca de armar la fuga del día.

05:14 a. m. - A 202 KM DE LA META 🔴 Ya se empezaron a quedar algunos El corredor de Moldavia, Ilie Seremet, no puede seguir el paso del grupo y se queda un poco.

05:13 a. m. - EMPEZÓ EL CAMPEONATO EUROPEO DE RUTA 🔴 Arrancó la carrera de manera oficial Atrás quedaron los 3,5 kilómetros neutralizados y ya se da vía libre para que inicie la acción.

05:13 a. m. - PREVIA - CAMPEONATO EUROPEO DE RUTA 🔴 Inicio neutralizado de la carrera Son 3,5 kilómetros controlados para el pelotón, justo antes de dar vía libre.

05:12 a. m. - PREVIA - CAMPEONATO EUROPEO DE RUTA 🔴 ¿Cómo está el viento de arranque? La velocidad del viento es de 27 kilómetros por hora, dirección norte y con un poco de brisa.

05:11 a. m. - PREVIA - CAMPEONATO EUROPEO DE RUTA 🔴 Así está la temperatura para la carrera Los ciclistas rodarán bajo una temperatura de 12 grados centígrados, en Francia.

05:11 a. m. - PREVIA - CAMPEONATO EUROPEO DE RUTA 🔴 Primeras bajas del día Mads Pedersen (Dinamarca), Dylan van Baarle (Países Bajos), António Morgado (Portugal) y Krists Neilands (Letonia) no tomaron la partida de la carrera.

05:09 a. m. - PREVIA - CAMPEONATO EUROPEO DE RUTA 🔴 Los ascensos de la jornada KM CLIMB LENGTH (km) AVG. % 4.1 Col du Moulin à Vent 4.0 5.1 62.6 Côte de Saint-Romain-de-Lerps 7.0 7.2 76.3 Côte de Val d’Enfer 1.6 9.7 97.3 Côte de Saint-Romain-de-Lerps 7.0 7.2 111 Côte de Val d’Enfer 1.6 9.7 132 Côte de Saint-Romain-de-Lerps 7.0 7.2 145.7 Côte de Val d’Enfer 1.6 9.7 157.1 Montée de Costebelle 0.3 6.6 162.7 Côte de Val d’Enfer 1.6 9.7 174.2 Montée de Costebelle 0.3 6.6 179.8 Côte de Val d’Enfer 1.6 9.7 191.1 Montée de Costebelle 0.3 6.6 196.7 Côte de Val d’Enfer 1.6 9.7

05:06 a. m. - PREVIA - CAMPEONATO EUROPEO DE RUTA 🔴 Últimos campeones de esta carrera 2024: Tim Merlier.

Tim Merlier. 2023: Christophe Laporte.

Christophe Laporte. 2022: Fabio Jakobsen.

Fabio Jakobsen. 2021: Sonny Colbrelli.

Sonny Colbrelli. 2020: Giacomo Nizzolo.

Giacomo Nizzolo. 2019: Elia Viviani.

Elia Viviani. 2018: Matteo Trentin.

Matteo Trentin. 2017: Alexander Kristoff.

Alexander Kristoff. 2016: Peter Sagan.

05:04 a. m. - PREVIA - CAMPEONATO EUROPEO DE RUTA Tadej Pogacar, Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard, figuras del ciclismo mundial AFP 🔴 ¿Quiénes son las grandes figuras para esta edición? Tadej Pogacar (Eslovenia), Remco Evenepoel (Bélgica) y Jonas Vingegaard (Dinamarca) se enfrentan en esta edición.

05:02 a. m. - PREVIA - CAMPEONATO EUROPEO DE RUTA Tim Merlier, ciclista belga, fue el campeón de ruta europeo en el 2024 AFP 🔴 ¿Quién es el vigente campeón? Tim Merlier fue el campeón de la edición del 2024, venciendo a Olav Kooij y Madis Mihkels.

04:58 a. m. - PREVIA - CAMPEONATO EUROPEO DE RUTA 🔴 Perfil y altimetría del Campeonato europeo de ciclismo de ruta 2025 Perfil, recorrido y altimetría del Campeonato europeo de ruta 2025 ProCycling Stats

04:56 a. m. - PREVIA - CAMPEONATO EUROPEO DE RUTA 🔍 ¿Entre qué ciudades corren este domingo? La carrera empieza en la ciudad de Privas y finaliza en Guilherand-Granges, en territorio francés.

04:56 a. m. - PREVIA - CAMPEONATO EUROPEO DE RUTA 💻 Así pueden seguir el evento EN VIVO y ONLINE por internet 📲 A través de la aplicación de HBO, puede ver el Campeonato europeo de ruta 2025, a partir de las 4:50 a.m.

04:55 a. m. - PREVIA - CAMPEONATO EUROPEO DE RUTA 📺 Vea la carrera por televisión El canal de Eurosport transmite esta carrera, desde las 4:50 de la mañana (Hora de Colombia).

04:41 a. m. - PREVIA - CAMPEONATO EUROPEO DE RUTA 🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene la prueba? El Campeonato europeo de ruta 2025 cuenta con un recorrido total de 202,5 kilómetros.

04:40 a. m. - PREVIA - CAMPEONATO EUROPEO DE RUTA 🕣 ¿A qué hora inicia la carrera? El inicio de la competencia está programado para las 4:50 de la mañana (Hora de Colombia).