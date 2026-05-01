🔴 Eschborn-Frankfurt 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la clásica, con Tom Pidcock

🔴 Diego Pescador, el único colombiano en carrera
- 05:10 a. m. - PREVIA DE LA ESCHBORN-FRANKFURT 2026
🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
Nunca, un 'escarabajo' se ha subido a lo más alto, pero quienes hicieron podio fueron Mauricio Ardila, en 2008, siendo tercero; y Fernando Gaviria, en 2022, de segundo.
🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la carrera
🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Michael Matthews.
- 2024: Maxim Van Gils.
- 2023: Søren Kragh Andersen.
- 2022: Sam Bennett.
- 2021: Jasper Philipsen.
🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 63 en su historia y la primera que se realizó en 1962.
🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Eschborn y termina en Frankfurt am Main, ubicadas en territorio alemán.
🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta carrera?
Esta competencia cuenta con un recorrido total de 211,4 kilómetros.
🕣 ¿A qué hora empieza la carrera?
El inicio de la competencia está programado para las 5:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:00 p.m. (Hora de Alemania).
