Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Eschborn-Frankfurt 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la clásica, con Tom Pidcock
🔴 Eschborn-Frankfurt 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la clásica, con Tom Pidcock

En territorio alemán, con un recorrido total de 211,4 kikómetros y varios puertos de montaña exigentes, se lleva a cabo la edición 63 de la Eschborn-Frankfurt.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 1 de may, 2026
Tom Pidcock, ciclista británico del Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, es favorito a ganar la Eschborn-Frankfurt 2026
Tom Pidcock, ciclista británico del Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, es favorito a ganar la Eschborn-Frankfurt 2026
  • 05:10 a. m. - PREVIA DE LA ESCHBORN-FRANKFURT 2026
    🔴 Diego Pescador, el único colombiano en carrera
    Diego Pescador, ciclista colombiano del Movistar Team, en la Strade Bianche 2026
  • 05:09 a. m. - PREVIA DE LA ESCHBORN-FRANKFURT 2026
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    Nunca, un 'escarabajo' se ha subido a lo más alto, pero quienes hicieron podio fueron Mauricio Ardila, en 2008, siendo tercero; y Fernando Gaviria, en 2022, de segundo.

  • 05:08 a. m. - PREVIA DE LA ESCHBORN-FRANKFURT 2026
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la carrera
    Perfil y altimetría de la Eschborn-Frankfurt 2026.
    Perfil y altimetría de la Eschborn-Frankfurt 2026.
    Procycling Stats.

  • 05:06 a. m. - PREVIA DE LA ESCHBORN-FRANKFURT 2026
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Michael Matthews.
    • 2024: Maxim Van Gils.
    • 2023: Søren Kragh Andersen.
    • 2022: Sam Bennett.
    • 2021: Jasper Philipsen.
  • 05:05 a. m. - PREVIA DE LA ESCHBORN-FRANKFURT 2026
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 63 en su historia y la primera que se realizó en 1962.

  • 05:04 a. m. - PREVIA DE LA ESCHBORN-FRANKFURT 2026
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Eschborn y termina en Frankfurt am Main, ubicadas en territorio alemán.

  • 05:03 a. m. - PREVIA DE LA ESCHBORN-FRANKFURT 2026
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta carrera?

    Esta competencia cuenta con un recorrido total de 211,4 kilómetros.

  • 05:02 a. m. - PREVIA DE LA ESCHBORN-FRANKFURT 2026
    🕣 ¿A qué hora empieza la carrera?

    El inicio de la competencia está programado para las 5:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:00 p.m. (Hora de Alemania).

  • 05:01 a. m. - PREVIA DE LA ESCHBORN-FRANKFURT 2026
    👋 ¡Bienvenidos a esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la clásica alemana Eschborn-Frankfurt 2026, minuto a minuto.

